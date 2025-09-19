Hockey in Ludwigsburg: Wie der HC Ludwigsburg den Abgang von Macher Daniel Weißer kompensieren will

Der Clubmanager verlässt den Ludwigsburger Hockeyclub nach 15 Jahren und nimmt eine neue Aufgabe beim Verband an. Seine Stelle wird nicht mehr neu besetzt.
Über 15 Jahre hat Daniel Weißer gemeinsam mit dem vor vier Jahren verstorbenen Helmut Schmidt den HC Ludwigsburg maßgeblich geprägt und vorangebracht. Zum Jahresende wird Clubmanager Weißer den Hockey-Verein nach intensiven Jahren verlassen. Der 38-jährige Familienvater wird beim Deutschen Hockey-Bund neuer Leiter der DHB Akademie und damit den Bereich Bildung und Ausbildung im deutschen Hockey verantworten.