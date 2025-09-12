Hockey am Fuchshof: Felix Mayer kehrt vom VfB Stuttgart zum HC Ludwigsburg zurück

Der 32-Jährige übernimmt als Trainer beim Hockeyclub zwei Jugendteams und kümmert sich um die Mitgliedergewinnung. Zudem trägt er auch selbst wieder das HCL-Trikot.

Der HC Ludwigsburg freut sich über die Rückkehr eines bekannten Gesichtes. Der langjährige Spieler der ersten Herrenmannschaft Felix Mayer kehrt als Trainer zum Hockeyclub zurück. Der 32-Jährige wird spätestens ab dem 1. Januar 2026 zwei weibliche Jugendmannschaften am Fuchshof übernehmen. Zudem soll sich der studierte Sportmanager um die Mitgliedergewinnung im Nachwuchs kümmern.

„Dass wir Felix Mayer für den HC Ludwigsburg zurückgewinnen konnten, ist ein großartiger Erfolg für den gesamten Club“, sagt HCL-Präsident Jürgen Schindler. „Felix bringt nicht nur seine Erfahrung und seine Kompetenz als Trainer ein, sondern ist auch eine Identifikationsfigur für unsere Mitglieder. Er kennt den Club, lebt die Werte des HCL und wird uns helfen, unseren Weg der Weiterentwicklung und Stärkung unserer Strukturen konsequent fortzusetzen.“

Als Jugendspieler durchlief Mayer die HCL-Nachwuchsteams, bevor er in der ersten Herrenmannschaft zum Leistungsträger avancierte. Nach vier erfolgreichen Jahren beim VfB Stuttgart, wo er die Entwicklung der weiblichen Nachwuchsmannschaften maßgeblich voranbrachte, kehrt er nun als hauptamtlicher Trainer zu seinem Jugendclub zurück. Nach einem Jahr Pause wird er auch wieder als Spieler beim Feld-Zweitligisten und Hallen-Bundesligisten auflaufen. „Es war für mich keine einfache Entscheidung. Es ist aber auch etwas sehr Besonderes, wenn der HC Ludwigsburg anfragt“, sagt Mayer zu seinem Wechsel.

Vor kurzem gab der Verein bekannt, dass Clubmanager Daniel Weißer den Verein verlässt. Er wird beim Deutschen Hockey Bund (DHB) neuer Leiter der DHB-Akademie. Der 38-Jährige bleibt jedoch weiterhin Trainer der ersten Damenmannschaft.