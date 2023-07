Hocketse in Heslach

1 Die altehrwürdige Hocketse im Herzen von Heslach Foto: Julia Schenkenhofer

Die Heslacher Hocketse lockte neue und ehemalige Bewohner des Stuttgarter Stadtteils auf den Bihlplatz.









Wer in Heslach zu Hause ist, hatte am Wochenende einen Termin ganz oben auf der Agenda stehen: die Heslacher Hocketse auf dem Bihlplatz. „Das ist Tradition, Erinnerung und für mich auch ein Stück Kindheit“, sagte ein Besucher der Heslacher Hocketse am Samstagmittag. Für ihn sei der Besuch der Hocketse ein Highlight, schließlich besuche er sie schon seit er denken könne: „Früher war sie allerdings noch größer, da hieß der Platz hier aber auch noch Ochsenplatz.“