Die Freiwillige Feuerwehr Degerloch-Hoffeld lädt zum traditionellen Maifest ein. Am Sonntag, 30. April, stellt sie um 18 Uhr den mit den Wappen der örtlichen Gewerke geschmückten Maibaum vor dem Bezirksrathaus auf. Anschließend beginnt im nur wenige Meter entfernten Feuerwehrhaus an der Leinfeldener Straße 65 der Tanz in den Mai. Es spielt die Live-Band Nightflash.

Am Montag, 1. Mai, startet um 11 Uhr die Hocketse. Um 12 Uhr zeigt der Schwäbische Albverein am Gerätehaus einen traditionellen Mai-Tanz. Ab 13.30 Uhr spielt der preisgekrönten Musikzug der Feuerwehr-Abteilung Wangen. Der Musikzug der Feuerwehr Stuttgart ist für sein hervorragendes Orchester bekannt. So konnten die Kameradinnen und Kameraden zuletzt 95 von 100 möglichen Punkten und somit die Goldmedaille in der Oberstufe bei den Bundeswertungsspielen der Feuerwehrmusik erringen, nachdem sie sich zuvor auf Landesebene ebenfalls mit einer Goldmedaille qualifiziert hatten. Im Anschluss, gegen 15 Uhr, zeigt die Jugendfeuerwehr eine Schauübung. Zudem veranstaltet sie eine Tombola, zu der ortsansässigen Unternehmen die Preise gespendet haben. Der Erlös kommt der Jugendfeuerwehr zugute. Den ganzen Tag über haben Interessierte die Möglichkeit, sich über die Arbeit der Feuerwehr zu informieren.