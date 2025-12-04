Hockenheimring in Baden-Württemberg: FDP will Formel 1 zurückholen – doch ist das realistisch?

Die FDP und der CDU-Bürgermeister von Hockenheim wollen die Formel 1 nach Baden-Württemberg zurückholen. Formel-1-Experte Christian Danner begrüßt die Pläne – hegt aber Zweifel.
Es war der amtierende Formel-1-Vizeweltmeister Max Verstappen, der 2019 beim letzten „Großen Preis von Deutschland“ auf der geschichtsträchtigen Rennstrecke am Hockenheimring in Baden-Württemberg jubeln durfte. Ein Jahr später war auch auf dem Nürburgring in der Eifel Schluss. Seitdem dreht die Formel 1 abseits von Deutschland ihre Runden.