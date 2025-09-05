Hockenheimring: Hoffnung auf eine Formel-1-Rückkehr

2019 fuhr die Formel 1 zum bisher letzten Mal auf dem Hockenheimring. Neue Investoren wecken neue Hoffnungen. Doch wie realistisch ist das?
Der Hockenheimring hat nach dem Einstieg neuer Investoren die Hoffnung auf eine Rückkehr der Formel 1 bekräftigt. Nachdem 2019 das bisher letzte Mal ein Grand Prix der Motorsport-Königsklasse auf dem Kurs ausgefahren wurde, sagte Geschäftsführer Jorn Teske der Deutschen Presse-Agentur nach jüngsten Entwicklungen: „Bereits in der Vergangenheit haben wir darauf hingewiesen, dass wir riesiges Interesse an der Formel 1 haben. Mit dem Einstieg der privaten Investoren und den neuen Strukturen werden wir sicherlich andere Möglichkeiten haben als in den vergangenen Jahren.“