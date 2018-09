Hockenheim und Hannover Ed Sheeran kommt 2019 für zwei Open-Air-Konzerte nach Deutschland

Von (wue/spot) 20. September 2018 - 21:19 Uhr

Ed Sheeran kommt im Sommer nach Deutschland Foto: Dennis Van Tine/starmaxinc.com/ImageCollect

Der britische Superstar Ed Sheeran kommt erneut nach Deutschland. Im Sommer 2019 wird er zwei Open-Air-Konzerte spielen.

Derzeit ist Ed Sheeran (27, "Shape of You") noch auf großer Tour durch die USA, doch der britische Singer-Songwriter wird im Sommer 2019 für weitere Konzerte nach Deutschland zurückkehren. Sheeran wird zwei Open-Air-Shows spielen, wie Warner Music bestätigt. Am 23. Juni soll er am Hockenheimring auftreten und am 02. August auf dem Messegelände in Hannover. Fans müssen jedoch schnell sein: Der Vorverkauf beginnt bereits am kommenden Donnerstag, dem 27. September, um 11:00 Uhr.

Er spielt auch auf dem Sziget

Außerdem bestätigte Sheeran in einem kurzen YouTube-Video, dass er im kommenden Jahr auch auf dem Sziget in Ungarn auftreten wird, das 2019 vom 7. bis zum 13. August stattfindet. Der Vorverkauf für das Festival startet am 01. Oktober.