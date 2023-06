1 Der Hangar brannte lichterloh Foto: dpa/Marco Priebe

Kurz vor Mitternacht steht ein Hangar mit mehreren Flugzeugen eines Luftsportvereins in Flammen. Mehrere Feuerwehren rücken aus und bekämpfen das Feuer. Was ist passiert?









Eine Lagerhalle mit mehreren Flugzeugen ist in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen gestanden - der entstandene Schaden geht in die Millionenhöhe. Ein Polizeisprecher sagte am Montagmorgen sagte, es würden aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Angaben zur Brandursache gemacht.