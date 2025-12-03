Hockenheim: Diebe stehlen fässerweise Altfett aus Schnellrestaurant

1 Die Diebe stahlen fässerweise Altfett. (Symbolbild) Foto: SR Saarländischer Rundfunk/Dirk Petry

Mitten in der Nacht schnappen Polizisten zwei Männer mit zwölf Fässern Altfett. Doch auf Pommes und Burger sind die Diebe nicht aus gewesen.











Polizisten haben in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) zwei mutmaßliche Altfett-Diebe erwischt. Die Streifenbeamten fanden in dem Kleinlaster der beiden Männer zwölf Fässer voller Altfett, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug wurde in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Zeitgleich fanden andere Streifenbeamte in einem Schnellrestaurant im Ort Einbruchsspuren sowie Schuhspuren, die zu einem der beiden Männer passten.