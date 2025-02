Viele bezeichnen ihn als den schönsten Tag im Leben eines Paares: der Tag der eigenen Hochzeit. Über Monate hinweg wird jedes kleine Detail geplant. Wer sitzt wo? Welche Farbe sollen die Servietten haben? Wu welchem Lied will das frischvermählte Paar zum ersten Mal tanzen?

Um die Hochzeit für sich und die Gäste zum einzigartigen Erlebnis zu machen, lassen sich Bräute gerne auf sozialen Netzwerken wie Instagram oder Pinterest inspirieren. „Der Trend geht immer mehr weg von der Standard-Hochzeit, hin zu individuellen Erlebnissen“, sagt Sabrina Klotz, Wedding- und Eventplanerin. Neben ihrem Beruf in der Tourismus- und Eventbranche hat die 37-Jährige Herzmomente Wedding und Events gegründet, um Paaren bei der Planung ihres großen Tages zur Seite zu stehen. Sie kennt die aktuellen Trends und weiß, was in diesem Jahr auf Hochzeiten angesagt ist.

Individuelle Hochzeiten: Die persönliche Note zählt

„Paare wollen ihre Geschichte erzählen“, sagt Klotz. So werden beispielsweise das gemeinsame Hobby oder das Reisen zum Thema der Feier. Individuelle Brandings, wie Monogramme oder Logos, sollen sich wie ein roter Faden durch die Hochzeit ziehen. „Von der Einladungskarte über die Dekoration bis hin zu bestickten Servietten – diese Kleinigkeiten sollen zeigen, wie viel Liebe in der Organisation steckt.“

Früchte wie Zitronen werden gerne in die Deko integriert. Foto: Nicole Töppke

Tendenziell gehe der Trend in den vergangenen Jahren stark zur Freien Trauung. „Hier können die Paare sehr kreativ in der Umsetzung sein.“ Die bisher beliebte Scheune wird 2025 von Locations im Urban- oder Industrial-Stil abgelöst. Je außergewöhnlicher der Trauungsort, desto besser. Das Brautpaar, das Klotz aktuell betreut, heiratet etwa in einer gläsernen Orangerie. „Aber auch Trauungen in schönen Gartenanlagen, einem Schäferwagen oder sogar Wäldern sind möglich.“ Standesämter sehen diesen Trend und bieten vermehrt Erlebnishochzeiten in Türmen oder im Kerzenschein an.

Knallige Farben und frische Akzente

Die Trendfarben werden in diesem Jahr deutlich knalliger. „Farben wie Orange, Gelb und Pink werden miteinander kombiniert.“ Der Boho-Stil, der sich jahrelang gehalten hat, und salbeigrüne Dekoration sehe man weniger: „Früchte wie Zitronen oder Granatapfel und Kräuter werden in die Dekoration integriert.“

Der Mitternachtssnack mit Currywurst und Pommes sei weiterhin beliebt. „Der Trend geht allerdings weg vom klassischen Drei- oder Fünf-Gänge-Menü.“ Um das Thema Verpflegung aufzulockern und Bewegung in die Sache zu bringen setzten viele auf interaktive Stationen mit Foodtrucks, einer Station zum Pizza backen oder einem Kaffeestand. „In den Niederlanden geht es immer mehr in die Richtung Shared Dinner“, weiß Klotz. Dabei werden Kleinigkeiten auf die Tische gestellt und jeder kann sich nehmen was er will. Fast wie bei der Familie zuhause.

Trends sollten mit Bedacht gewählt werden

Was Klotz bei der Beratung besonders wichtig ist und was sie immer wieder betont ist, dass man nicht jeden Trend mitmachen muss. „Es muss zum Paar und natürlich auch zum Budget passen.“ Sie selbst dachte, dass sich Winterhochzeiten mehr durchsetzen würde: „Da gibt es tolle Locations die schöne winterliche Dinge anbieten.“ Froh sei sie dagegen darüber, dass Hochzeitstauben kaum noch eine Rolle spielen. „Ich bin für tierfreundliche Hochzeiten.“ Für Paare, die dennoch ein Zeichen in den Himmel senden möchten, kennt Klotz eine gute Alternative: „Es gibt umweltfreundliche Schaumherzen, die langsam in den Himmel fliegen.“