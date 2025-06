Hochzeitstourismus: Proteste gegen Jeff Bezos Hochzeit in Venedig

1 Laut italienischen Medien soll zwischen dem 24. und 26. Juni gefeiert werden. (Archivbild) Foto: Evan Agostini/Invision/dpa

Der Amazon-Gründer will in Venedig heiraten, sehr zum Missfallen einiger. Die Stadt sei keine Kulisse für Superreiche, sagen Demonstranten. Von der Politik heißt es jedoch: Willkommen, Luxushochzeit!











Link kopiert



Venedig - In Venedig regt sich Widerstand gegen die geplante Luxushochzeit von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Verlobten Lauren Sánchez. Aktivisten wollen auf dem Rialto-Markt, einem der ältesten Plätze der Lagunenstadt, öffentlich demonstrieren. Die Gruppe "No Space for Bezos" (Kein Platz für Bezos) entrollte bereits ein Transparent mit einem roten Kreuz über dem Namen des Milliardärs am Glockenturm der Kirche San Giorgio - auf einer Insel gegenüber der prunkvollen Altstadt.