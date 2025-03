Die Hochzeitstorte ist nicht nur ein Dessert – sie ist ein Statement! Ein stylischer Cake Topper macht sie noch persönlicher. Ob mit Namen, Figuren oder kreativen Designs – in Stuttgart gibt es gute Adressen, um den perfekten Cake Topper zu finden oder anfertigen zu lassen.

Die Wahl des Cake Toppers macht eine Hochzeitstorte zum echten Hingucker. Dabei geht es nicht nur um das Design, sondern auch um das liebste Material und die Frage: selbst gestalten oder fertiges Modell kaufen? Holz, Acryl oder essbare Varianten – für jeden Stil gibt’s den passenden Cake Topper. Besonders angesagt sind personalisierte Designs mit Namen, Datum oder individuellen Schriftzügen.

Was ist ein Cake Topper?

Kurz gesagt: das Sahnehäubchen auf der Torte! Ob minimalistisch, verspielt oder extravagant – ein Cake Topper setzt dem Hochzeitskuchen die Krone auf.

Welches Material passt am besten?

Holz wirkt natürlich und edel, Acryl ist modern und vielseitig, und essbare Varianten sind perfekt für alle, die auf Nachhaltigkeit setzen. Es kommt also ganz auf den Stil der Hochzeit und vor allem den des Brautpaares an.

Wie wird ein Cake Topper personalisiert?

Gravuren, Laserschnitte, gedruckte Designs – von Namen über Initialen bis hin zu Insider-Sprüchen ist fast alles möglich.

Wann sollte man den Cake Topper bestellen?

Lieber früh als spät. Mindestens vier bis sechs Wochen vor der Hochzeit ist ideal, vor allem bei personalisierten Designs.

Wie bringt man den Cake Topper sicher auf der Torte an?

Die meisten Modelle haben Spieße, die einfach in die Torte gesteckt werden. Falls der Topper schwerer ist, hilft essbarer Kleber oder ein kleines Drahtgestell zur Stabilisierung.

Wo gibt’s Cake Topper in Stuttgart?

Zum Glück gibt’s in Stuttgart einige Confiserien und Cafés die Cake Topper verkaufen oder sogar individuell anfertigen:

Hans liebt Kuchen – Kreative Tortendekorationen

Hans liebt Kuchen ist der perfekte Ort für alle, die stylische Tortendekorationen suchen. In der Gutbrodstraße 1 in Stuttgart gibt’s handgemachte Cake Topper, die jede Hochzeitstorte zum Hingucker machen. Kreativ, persönlich und einfach richtig schön!

Cake Styling – Backkunst zum Vernaschen

Bei Cake Styling in der Immenhofer Straße 84 geht’s um Torten, die genauso einzigartig sind, wie die Hochzeit selbst. Die Designs sind individuell, modern oder klassisch – eben genau so, wie es Brautpaare mögen. Hier wird jede Idee zu einem Traum aus Sahne, Creme, Marzipan oder Fruchtgenuss – ganz nach gusto.

Tartelier – Eleganz in Tortenform

Im Tartelier in Ostfildern wird viel Wert auf Details gelegt. In der Barbarastraße 4 entstehen handgemachte Torten und Cake Topper, die richtig was hermachen. Wer auf der Suche nach etwas Besonderem ist, wird hier garantiert fündig.

Timis Torten Manufaktur – Liebe zum Detail

In der Glemsgaustraße 51 in Stuttgart-Weilimdorf gibt es bei Timis Torten Manufaktur und Konditorei Hochzeitstorten, die nicht nur toll aussehen, sondern auch genauso schmecken. Jede Torte und jeder Cake Topper wird mit viel Liebe gestaltet – perfekt für einen unvergesslichen Tag.

Karamellino Griechische Konditorei – Tradition und Kreativität vereint

Karamellino in der Marktstraße 38 in Bad Cannstatt bringt griechisches Flair auf den Hochzeitstisch. Hier gibt’s Torten mit Charakter und Cake Topper, die Geschichten erzählen. Die Zutaten: Ein bisschen Tradition, ein bisschen Moderne – und jede Menge Mittelmeerflair.

Pâtissier – Macaron & Tartelette Boutique – O là là für Hochzeiten

In der Macaron & Tartelette Boutique in der Kornbergstraße 17 unweit des Hölderlinplatzes im Stuttgarter Westen trifft französisches Backhandwerk auf kreative Hochzeitstorten. Die stilvollen Cake Topper, machen die fantasievollen Torten noch ein bisschen besonderer.

Kuchenliebe – Perfektion in jedem Detail

Kuchenliebe hat gleich zwei Adressen in Stuttgart: am Wilhelmsplatz 7 und in der Schwabstraße 24. Hier gibt’s handgefertigte Torten und Cake Topper, die perfekt nach den Wünschen des Brautpaars gestaltet werden. Ein schöner Mix aus Kreativität und Sorgfalt.

Stolz Confiserie & Patisserie – Ganz große Handwerkskunst

In der Königstraße 18 in Fellbach gibt’s bei Stolz Confiserie & Patisserie Torten, die alles andere als 08/15 sind. Mit stilvollem Cake Topper und Designs zum Dahinschmelzen, die fast zu schade sind, um sie zu essen, wird die Hochzeitstorte zum Highlight – klassisch oder modern, ganz wie gewünscht.