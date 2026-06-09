Königin Silvia und König Carl Gustaf feiern am 19. Juni ihren 50. Hochzeitstag. Zur Goldenen Hochzeit blicken Cast und Macher der neuen Serie "Queen Silvia" auf das Geheimnis der langlebigen Ehe im schwedischen Königshaus.
Eine neue Serie von Sat.1 in Kooperation mit Prime Video widmet sich einer royalen Liebesgeschichte, die ihresgleichen sucht. In "Queen Silvia" (Arbeitstitel) sind Alicia von Rittberg (32) als Silvia Sommerlath sowie der schwedische Schauspieler Edvin Endre (31) als damaliger Kronprinz Carl Gustaf zu sehen. In den sechs Folgen werden die ersten vier Jahre und damit die Kennenlerngeschichte des heutigen schwedischen Königspaars bis zu seiner Hochzeit erzählt (voraussichtlicher Sendetermin Frühjahr 2027).