Der angeblich glücklichste Tag im Leben musste in Coronazeiten bei vielen Paaren erst einmal warten. Ist die Feierlaune nun zurück?

Fast jeder dürfte in der Pandemie in seinem Umfeld von geplatzten Hochzeitsträumen gehört haben. Sei es wegen der Kontaktbeschränkungen, sei es, weil alles zu unsicher war, sei es, weil das Brautpaar schlicht keine Lust hatte, auf Abstand und mit Maske den angeblich glücklichsten Tag im Leben zu feiern. Also wurde während der vergangenen zwei Jahre verschoben, verschoben, verschoben. Was hatte dies für Auswirkungen auf für Wedding-Planner, deren Geschäftsmodell es ist, Paaren eine unvergessliche Hochzeit zu organisieren?