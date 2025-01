Vom Hochzeits-DJ bis zur Traurednerin präsentieren sich zahlreiche Dienstleister auf den Hochzeitsmessen in und um Stuttgart und stehen Paaren mit Tipps und Tricks zur Seite. Welche Hochzeitsmessen 2025 in und um Stuttgart stattfinden.

Trau Dich Stuttgart

Am 11. und 12. Januar 2025 heißt es wieder „Trau Dich“ in Stuttgart. Die Hochzeitsmesse bringt bereits seit dem Jahr 1994 Dienstleister und Brautpaare zusammen und gibt Inspirationen und hilfreiche Informationen für angehende Ehepaare. Dienstleister aus bis zu 30 verschiedenen Branchen präsentieren sich in der Liederhalle. Zahlreiche Inspirationen erwarten Brautpaare auf ihrem Rundgang. Auch 2025 erwarten Besucher süße Leckereien, gute Live-Musik, hilfreiche Tipps für die eigene Hochzeit sowie Tanzlehrer, Trauredner und Fotografen. Die Messe ist an beiden Tagen geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Tickets sind vorab online oder an der Tageskasse erhältlich.

Ort: Liederhalle Stuttgart, Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Fest Versprochen Stuttgart

Fest versprochen und voller Vorfreude auf die Hochzeit besuchen Brautpaare die Hochzeitsmesse im Römerkastell. Am 1. und 2. Februar wird die Phoenixhalle wieder zur Hochzeitsmeile und es reihen sich zahlreiche Dienstleister auf, um sich den Brautpaaren der kommenden Saison zu präsentieren. Fehlt für die große Feier noch alles? Oder ist man nur noch auf der Suche nach einem DJ oder der perfekten Deko? An rund 100 Ständen finden Brautpaare alles, was zu einer gelungenen Hochzeit gehört: vom Brautkleid bis zum Trauredner. Geöffnet ist die Messe samstags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr.

Ort: Phoenixhalle im Römerkastell in der Naststraße 43-45 in 70376 Stuttgart

Lovebee Hochzeitsmesse und Hochzeitsflohmarkt in Sindelfingen

Vom 8. bis 9. Februar 2025 findet in Sindelfingen die Lovebee Hochzeitsmesse statt. In der Stadthalle erwarten Besucher an beiden Tagen zwischen 11 und 17 Uhr über 80 Dienstleister aus dem Hochzeitsbusiness. Die Messe vertritt ein junges, modernes Image und begeistert seine Besucher mit Modenschauen, Workshops und Vorträgen. Am Samstag findet außerdem von 11 bis 14 Uhr der Bridalbazaar statt, ein Hochzeitsflohmarkt, auf dem Brautpaare ihre Hochzeitsschätze weiterverkaufen. Männer sind in der Gentleman-Area an der richtigen Adresse, während die Kinder in der kostenlosen Kinderbetreuung gut aufgehoben sind. Parkplätze stehen in der Tiefgarage und auf dem Parkplatz vor der Stadthalle zur Verfügung.

Ort: Stadthalle Sindelfingen in der Schillerstraße 23, 71065 Sindelfingen

Ja! Die Hochzeitsmesse in Ludwigsburg

Im Oktober diesen Jahres findet auch in Ludwigsburg in malerischer Kulisse wieder eine Hochzeitsmesse statt. Am 18. und 19. Oktober besuchen Verliebte und Verlobte die Ja! Hochzeitsmesse im Residenzschloss. Von Fotografen über Brautmode und Braut-Make-Up bis hin zu Trauringen und DJs oder sogar Hochzeitslocations, stellen sich zahlreiche Aussteller vor. Auf der Webseite der Hochzeitsmesse kann man sämtliche Aussteller und ihre Schwerpunkte einsehen. Tickets gibt es im Online-Shop, im Kundencenter der Ludwigsburger Kreiszeitung und an der Tageskasse.

Ort: Schlossstraße 30, 71634 Ludwigsburg

Hochzeitsplanung: Weddifair in Böblingen

Am 25. und 26. Oktober 2025 besuchen Verlobte die Weddifair in der Legendenhalle am Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen. Gezeigt werden Brautmoden, Beauty-Dienstleister, Blumen und Dekoration, Mietservices oder auch Konditoren und Locations. Wer auf der Suche nach Ergänzungen oder Inspirationen für den schönsten Tag des Lebens ist, findet auf der Weddifair garantiert den richtigen Dienstleister. Für Stimmung sorgen die Live-Acts vor Ort, die ebenfalls für Hochzeiten angefragt werden können. Wer hungrig wird, findet zahlreiche Leckereien an den Foodtrucks vor Ort, die ebenfalls offen für Buchungen sind.

Ort: Legendenhalle in der Motorworld Stuttgart in Böblingen. Graf-Zeppelin-Platz 1, 71034 Böblingen.

Inspirationen sammeln auf der Hochzeitsmesse Fellbach

In der Alten Kelter in der Untertürkheimer Straße 33 in Fellbach findet am 5. Januar ebenfalls eine Hochzeitsmesse statt. Vor Ort finden Verlobte Musiker, Brautmoden und Herrenmode, Juweliere, Foto- und Videographen. Wer noch auf der Suche nach Traurednern, Trauringen, einem DJ oder der passenden Verpflegung ist, wird auf der Fellbacher Hochzeitsmesse garantiert fündig. Tickets gibt es online im Ticketshop.

Ort: Alte Kelter, Untertürkheimer Str. 33, 70734 Fellbach