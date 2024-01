Hochzeitsmesse „Trau Dich“: Modedesignerin aus Großbottwar stellt in Stuttgart aus

1 Die Modedesignerin Chantal Debnam zeigt zwei ihrer Modelle. Foto: /Martin Tschepe

Chantal Debnam entwirft Dirndl und Hochzeitskleider. Damit hat sich die 30-Jährige einen Mädchentraum erfüllt.











Sie macht, was die Mama beruflich nicht durfte. Chantal Debnam aus Großbottwar erzählt, dass ihre Mutter nach dem Schulabschluss von ihren Eltern diese Ansage bekommen hat: „Mach was G’scheits.“ Also Zahnarzthelferin. Dabei wäre sie doch so gerne Modedesignerin geworden. Chantal musste sich für ihren Berufswunsch allerdings nicht lange verkämpfen. Nach dem Abi am Christoph-Schrempf-Gymnasium in Besigheim hat sie an der Modeschule Kehrer in Stuttgart die Ausbildung zu staatlich anerkannten Modedesignerin gemacht. Bereits während der Schulzeit gründete sie ihre Firma Chantal Ginder Modedesign – Ginder ist ihr Geburtsname.