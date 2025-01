Hochzeitsmesse in Fellbach: Was Paare für den großen Tag brauchen

8 Ein bisschen Pink und viel Weiß: die meisten Bräute lieben es klassisch. Foto: /Heinz Heiss

Vom kultigen Hochzeitsauto über individuelle Eheringe bis zum Bräutigam-Outfit im Stil der 1920er-Jahre: In der Alten Kelter Fellbach präsentieren Aussteller am Sonntag ihre Ideen für Trauwillige.











Ihren taubenblauen, 51 Jahre alten VW Bulli hat Michaela Ruof dann doch lieber zu Hause in der Garage stehen lassen. Liebevoll restaurierte Oldtimer mögen kein Streusalz – und eben das liegt an diesem feucht-frostigen Sonntagvormittag reichlich auf den Straßen. An Michaela Ruofs Stand auf der Hochzeitsmesse in der Alten Kelter Fellbach zeigt nun stattdessen ein Bus im Miniaturformat, was Hochzeitspaare hier buchen können: ein fahrendes Schmuckstück als Hochzeitsauto.