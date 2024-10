Hochzeitskorsos in der Region Stuttgart: Schüsse, Ausbremsmanöver und filmreife Stunts

Der ein oder andere hält sich vielleicht für einen Superhelden. Oder es setzt schlicht und einfach das Hirn aus. Wer hört, was Augenzeugen über einen Vorfall am Samstagnachmittag auf der A 81 bei Leonberg (Landkreis Böblingen) berichten, könnte jedenfalls zu letzterer Meinung kommen.

Da schlugen die Teilnehmer eines mutmaßlichen Hochzeits-Autokorsos komplett über die Stränge. In Fahrtrichtung Süden gefährdeten sie rund um den Engelbergtunnel nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. In zahlreichen Notrufen von 13.40 Uhr an schilderten Beobachter eine größere Zahl an Fahrzeugen, die sich über alle Fahrspuren verteilt hatten und den Verkehr ausbremsten. Insassen mehrerer Autos hingen sich während der Fahrt aus den Fenstern, einige sollen sogar auf die Dächer der Fahrzeuge geklettert sein. Im Engelbergtunnel sollen zudem Schüsse, mutmaßlich aus einer Schreckschusswaffe, abgegeben worden sein.

Ziemlich verrückt, aber beileibe kein Einzelfall. Die Polizei im Land und auch in der Region Stuttgart ist in den vergangenen Jahren immer wieder mit Hochzeitskorsos befasst. Manchmal ist der Anlass erkennbar, manchmal nicht. Gelegentlich sind beteiligte Fahrzeuge laut einem Polizeisprecher mit türkischen Fahnen behängt, oft lassen sich aber keine Rückschlüsse auf bestimmte Nationalitäten oder Hintergründe ziehen. „Denkbar ist da alles“, so der Sprecher. Eine landesweite Statistik werde nicht geführt, teilt das Innenministerium mit.

Die Auswüchse sind inzwischen extrem. Das Blockieren des Verkehrs und Ausbremsen anderer Fahrerinnen und Fahrer selbst auf Schnellstraßen gehört schon fast selbstverständlich zum Programm. Manche stellen ihre Autos quer oder malen mit quietschenden Reifen Muster auf den Asphalt. Mit Schreckschusswaffen werden Jubelschüsse abgegeben. Auf der B 10 in Stuttgart-Untertürkheim nahmen vor knapp zwei Jahren diverse Teilnehmer die Gegenfahrbahn und überfuhren rote Ampeln. Im Juni blockierten bei Ravensburg 50 Fahrzeuge die B 30. Besonders beliebt ist offenbar die A 81 zwischen Heilbronn und Stuttgart. Dort ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Zwischenfällen gekommen – so wie am Samstag.

Polizei trifft zu spät ein

Da ist die Polizei übrigens zu spät gekommen. Trotz des Einsatzes von acht Streifenwagen „konnten keine Fahrzeuge des Korsos mehr angetroffen und kontrolliert werden“, teilt sie mit. Einige seien im Bereich der Anschlussstelle Leonberg-Ost von der Autobahn abgefahren, andere wohl über die A 8 in Richtung München getürmt.

Dieser Verlauf ist kein Einzelfall: Oft handelt es sich um hochmotorisierte Fahrzeuge, die Reißaus nehmen, bevor sie kontrolliert werden können. Schreckschusswaffen werden immer wieder aus dem Fenster geworfen, bevor die Polizei sie finden kann. Werden Teilnehmer gestellt, gibt es bei der Polizei eine eigene Handlungsanweisung, wie bei den Kontrollen zu verfahren ist. Wer erwischt wird, muss laut einem Sprecher der Stuttgarter Polizei je nach Verstoß mit allem rechnen, was der Strafenkatalog hergibt: „Das reicht von Ordnungswidrigkeiten wie lautem Hupen bis hin zur Nötigung oder Gefährdung des Straßenverkehrs.“ Beim Einsatz von Schreckschusspistolen kommt auch ein Verstoß gegen das Waffengesetz infrage.

Polizei sucht Zeugen

Im Leonberger Fall werden Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07 11 / 68 69 - 0 zu melden. Die Ermittlungen der Polizei laufen weiter – in der Hoffnung, zumindest noch den einen oder anderen zu erwischen, der sich für einen Superhelden hält. Oder dessen Hirn komplett ausgesetzt hat.