Weil Teilnehmer eines Hochzeitskorsos auf der B10 im Kreis Esslingen teilweise wild überholen, kommt es zu einem Unfall zwischen drei Autos, auch ein Folgeunfall lässt nicht lange auf sich warten. Die Polizei sucht Gefährdete sowie Zeugen.















Teilnehmer eines Hochzeitskorsos haben am Samstagnachmittag auf der B10 bei Deizisau im Kreis Esslingen für ein wahres Unfallchaos gesorgt. Zunächst kam es zwischen drei Fahrzeugen der Hochzeitsgesellschaft zu einer Kollision. Kurze Zeit später kam es zu einem Folgeunfall, in den ebenfalls drei Autos verwickelt waren. Weil die Teilnehmer des Hochzeitskorsos schon zuvor durch ihre riskante Fahrweise aufgefallen waren, sucht die Polizei nun nach Gefährdeten sowie nach Zeugen.

Wie die Beamten mitteilen, war der Hochzeitskorso gegen 16 Uhr auf der B10 in Fahrtrichtung Plochingen unterwegs. Dabei sollen sich die Beteiligten mit eingeschaltetem Warnblinklicht riskante Wettrennen geliefert haben, was dann schließlich ins Auge ging. Als ein 26 Jahre alter Fahrer eines Mercedes-Benz E-Klasse T-Modells einen 43-Jährigen, der ebenfalls mit einem E-Klasse-Kombi unterwegs war, verbotswidrig rechts über den Standstreifen überholte, kam es beim Wiedereinscheren wegen eines zu geringen Abstandes zwischen den Autos zur Kollision.

Mercedes kracht in Mittelleitplanke

Während der 43-Jährige mit seinem Mercedes nach links abgewiesen wurde und in die Mittelleitplanke krachte, kam der 26-Jährige mit seiner E-Klasse mehrere Meter weiter auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. In die Kollision verwickelt war auch der 35 Jahre alter Fahrer eines Chevrolet Orlando, der ebenfalls zum Hochzeitskorso gehörte. An den drei Autos und der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.500 Euro.

Wegen des Unfalls kam es unmittelbar im Anschluss aufgrund der stark abbremsenden Verkehrsteilnehmer zu einem Folgeunfall zwischen drei beteiligten Fahrzeugen, die nichts mit dem Hochzeitskorso zu tun hatten. Dabei prallte ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Audi gegen den Toyota Aygo einer 23-Jährigen, ein 46-jähriger Skoda-Fahrer krachte schließlich noch in den Audi. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 14.000 Euro.

Verkehr auf B10 rund drei Stunden beeinträchtigt

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die Polizei den Verkehr auf der B10 für die Dauer von rund drei Stunden einspurig am Unfallort vorbeileiten. Die Beteiligten des Hochzeitskorsos seien laut Polizei zuvor bereits auf der B10 im Bereich von Esslingen durch ihre riskante und unübersichtliche Fahrweise aufgefallen. Der Verkehrsdienst Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Beteiligten gefährdet oder behindert wurden, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden.