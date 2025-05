Hochzeitsglocken in Mexiko: Robin Thicke heiratet April Love Geary

So ganz hat es mit den ursprünglichen Plänen nicht geklappt, aber Robin Thicke (48) und seine Freundin April Love Geary (30) treten jetzt endlich vor den Traualtar. Der "Blurred Lines"-Sänger und das Model, die schon seit vielen Jahren zusammen sind, heiraten. Anfang letzten Jahres erzählte er, dass die beiden 2024 in den Hafen der Ehe einlaufen wollten, jetzt ist es endlich soweit.

Hochzeit in Cabo San Lucas

"Es ist Hochzeitswoche", posteten sowohl Thicke als auch das Model kürzlich auf Instagram zu gemeinsamen Bildern, auf denen das Paar gerade dabei ist, sich zu küssen. Unter anderem das Model Stormi Bree (34) teilt in seinen Storys auf der Social-Media-Plattform ein Bild des Paares vom Flughafen. Ein weitere Freundin schreibt in einer von Geary reposteten Story, dass es für die Hochzeitsgesellschaft nach "Cabo" ging - eine gebräuchliche Abkürzung für Cabo San Lucas.

Thicke und Love Geary möchten also in Mexiko "Ja" sagen. Eine weitere Aufnahme zeigt den Sänger ganz in Weiß vor mehreren anderen Menschen. Thicke hält ein Mikrofon, womöglich sang er in diesem Moment gerade für seine Gäste. Quasi das gesamte Wochenende wird gefeiert. Für die Hochzeitsfeierlichkeiten seien laut "Page Six", der Klatschseite der "New York Post", ganze drei Tage geplant.

Wie aufgeregt April Love Geary vor der Abreise war, hatte sie kürzlich dem "People"-Magazin zufolge in einer nicht mehr abrufbaren Story erzählt. "Ich werde dieses Wochenende heiraten und morgen abreisen. Und meine Nerven gehen so mit mir durch, dass ich ehrlich gesagt schon den ganzen Tag das Gefühl habe, mich übergeben zu müssen", habe sie erklärt. Sie sei "ein Idiot", da sie noch nicht für sich und die Kinder gepackt habe - und sie werde sicherlich irgendetwas Wichtiges vergessen.

Thicke hielt vor der Hochzeit zwei Mal um die Hand seiner Freundin an. Der Sänger ist bereits seit 2018 mit dem Model verlobt, mit dem er drei gemeinsame Kinder hat. Während eines Cannes-Besuchs ging er kürzlich noch einmal vor ihr auf die Knie. Zuvor war Thicke von 2005 bis 2015 mit der Schauspielerin Paula Patton (49) verheiratet.