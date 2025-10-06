Ob man sich für ein elegantes Shooting vor historischer Kulisse entscheidet, die Romantik verwunschener Parkanlagen nutzt oder die natürliche Schönheit der Schwäbischen Alb als Hintergrund wählen möchte – der Kreis Göppingen hält für jeden Geschmack und Stil die passende Location bereit. In diesem Artikel stellen wir die schönsten und fotogensten Orte vor, die Hochzeitsbilder zu wahren Kunstwerken machen und ein Leben lang kostbare Erinnerungen schenken.

Hochzeitsshooting am Neuen Schloss Rechberghausen Das Neue Schloss in Rechberghausen dient heute als Rathaus der Gemeinde. Errichtet wurde das Schloss auf der Anlage der früheren Burg Rechberghausen, nachdem das vorherige Schloss niedergebrannt war. Im Zentrum des Schlosses steht die Schlossbühne, die mit ihrem originalen Dachgebälk unter anderem als Trauzimmer dient. Wer hier heiratet, kann vor der Tür direkt mit dem Hochzeitsshooting loslegen, denn das Schloss ist ein echter Hingucker. Wer innerhalb der Räumlichkeiten noch fotografieren möchte, sollte dies vorab per Mail bei der Verwaltung anfragen.

Renaissanceschloss Göppingen: Kulisse für wunderschöne Hochzeitsfotos

Herzog Christoph von Württemberg ließ sich nach einer Kur in Göppingen ein Schloss bauen. Das Renaissanceschloss verfügt über vier Flügel und einen Schlossgarten. Der moderne Schlossplatz bildet mit dem Marktplatz das Zentrum der Stadt. Im Außenbereich dürfen Shootings für private Zwecke stattfinden. Das Schloss beherbergt heute das Amtsgericht sowie ein Notariat, weshalb Fotos im Innenraum nur mit Sondergenehmigung möglich sind. Der Schlosspark steht der Öffentlichkeit offen.

Historische Fotokulisse: Städtisches Museum im Storchen

Wer in Göppingen heiratet und eine schöne Foto-Location mitten in der Stadt sucht, sollte den Weg zum Städtischen Museum im Storchen einschlagen. Bei dem Gebäude, das neben dem Namen „Storchen“ auch noch Liebensteinsches Schlösschen genannt wird, handelt es sich um das älteste Wohnhaus Göppingens. Erbaut wurde es im 16. Jahrhundert. Bei einer Sanierung wurde 1939 das Fachwerk wieder freigelegt, das heute das Gesamtbild des Hauses prägt.

Färberei und Wollspinnerei Süßen

Die Färberei und Wollspinnerei in Süßen liegt direkt am Mühlkanal und erinnert etwas an „Klein Venedig“ in Colmar im Elsass. Das bunte Haus mit den grünen Fensterläden wurde einst vom Geislinger Färber Kiederlein errichtet. Gemeinsam mit der Grau’schen Mühle und der Kunstmühle Schuler lädt die Färberei und Wollspinnerei am Kanal zum Spaziergang und Fotos machen ein. Eine verträumte Kulisse für romantische Hochzeitsfotos.

Schloss Filseck: Traumhafte Shooting-Location

Schloss Filseck liegt in Uhigen und besticht durch sein detailreiches Fachwerk und die runden Schlosstürme. Wer vor dem Schloss Fotos machen möchte, kann dies tun. Die Außenanlage steht der Öffentlichkeit als Naherholungsgebiet zur Verfügung. Über Möglichkeiten innerhalb der Schlossmauern zu shooten, liegen keine genauen Informationen vor. Hier lohnt es sich, bei der Schlossverwaltung anzufragen. Die Räumlichkeiten des Schlosses werden teilweise für Veranstaltungen vermietet. So kann hier auch geheiratet werden. Um das Schloss erstreckt sich ein vielfältiger Landschaftspark, der allerlei schöne Ecken für Hochzeitsfotos bietet. Es lohnt sich unter anderem beim „Schwebenden Pfad“, am Charlottensee oder an der Hochzeitallee vorbeizuschauen. Wer das Schloss in seiner vollen Pracht im Hintergrund wünscht, geht den „Schloss-Filseck-Blick“.

Fotos an der Burg Wäscherschloss

Mitten im Grünen thront das beliebte Ausflugsziel. Besonders beliebt ist die Burg wegen des fünfeckigen Burghofs, der von knapp zehn Meter hohen Mauern umgeben ist. Alte Teile der Burg entstanden wohl bereits zwischen 1220 und 1250. Angelegt wurde die Burg einst als Vorwerk, um die Hauptburg zu schützen. Das Fotografieren zu privaten Zwecken ist regulär in geringem Umfang gestattet. Wer seine Hochzeitsfotos vor dieser historischen Kulisse machen möchte, sollte hier im Voraus um eine Sondergenehmigung bitten.

Ödenturm in Geislingen an der Steige

Der Ödenturm wurde im Jahr 1400 zum Schutz der Burg Helferstein gebaut. Der 33 Meter hohe Turm ist bis heute ein Wahrzeichen der Stadt und dient nun als Aussichtsturm. Bereits aus der Ferne macht sich der Turm gut als Fotomotiv.

Wallfahrtskirche Ave Maria in Deggingen

Die Wallfahrtskirche Ave Maria befindet sich in Deggingen und ist weit bekannt als „Stuckwunder“. Von großgewachsenen Linden umgeben fügt sich die Kirche malerisch in die Umgebung ein. Im Inneren erwartet Besucher schönste Barockarchitektur gekrönt von einem prächtigen Altar, der seinesgleichen sucht.

Kurpark Bad Boll: Schöne Hochzeitsfotos im Grünen

Der Kurpark in Bad Boll wurde bereits 1823 angelegt und besticht noch heute durch einen beeindruckenden Baumbestand. Der Park ist heute öffentlich zugänglich. Sonntags finden hier Konzerte statt.

Im Kurpark findet sich außerdem die Wandelhalle im Biedermeierstil. Damals wurde sie für das Lustwandeln der Kurgäste errichtet, heute zieht sie Spaziergänger an und macht sich wunderbar als traumhafte Fotokulisse.

Hochzeitsshooting im Kurpark Bad Überkingen

Der Kurpark liegt im Autal im anerkannten Kur- und Badeort Bad Überkingen. Hier finden sich neben zahlreichen alten Bäumen und hübsch angelegten Blumenbeeten auch verschiedene historische Gebäude. Besonders malerisch ist die Kulisse des Trinktempelchens mit seiner Brunnenanlage. Sowohl direkt am Brunnenpavillon als auch davor können schöne Hochzeitsfotos entstehen.