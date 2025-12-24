Venus Williams und Andrea Preti haben sich erneut das Ja-Wort gegeben. Schwester Serena teilte nun bewegende Fotos und emotionale Worte und schwärmt von der Liebe ihrer älteren Schwester.

Tennis-Legende Venus Williams (45) strahlt im siebten Himmel: Die Sportikone hat den italienischen Schauspieler Andrea Preti geheiratet. Und niemand freut sich wohl mehr darüber als ihre jüngere Schwester Serena Williams (44). In einem Instagram-Post vom 23. Dezember teilte Serena Fotos von der Hochzeit und fand dabei rührende Worte.

"Venus, wo soll ich überhaupt anfangen?", begann Serena ihren emotionalen Beitrag. Die 23-fache Grand-Slam-Siegerin beschrieb, wie sie ihre ältere Schwester von den "Hinterhof-Plätzen bis zu den größten Bühnen der Welt" begleitet hat. Venus habe dabei stets mit "Anmut, Stärke und einem Herz, das größer ist als jede Trophäe" gehandelt.

Serenas Worte bringen die besondere Schwesternbindung auf den Punkt: "Du bist meine beste Freundin, meine Beschützerin, meine Lehrerin. Dich so glücklich, so geliebt, so strahlend zu sehen... das bedeutet mir alles." Sie beendete ihren Post mit: "Auf die Liebe, auf die Partnerschaft, auf das Lachen und auf ein Leben, in dem wir uns jeden Tag aufs Neue füreinander entscheiden. Ich könnte nicht stolzer sein, an deiner Seite zu stehen, nicht nur heute, sondern immer."

Die ganze Familie trug Weiß

Bei der Zeremonie setzte Venus ein ungewöhnliches modisches Statement: Nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Schwestern Lyndrea und Isha Price, Nichte Justus und Mutter Oracene trugen Weiß. Was normalerweise als Tabu gilt, schien bei dieser Hochzeit bewusst so gewählt worden zu sein. Serena erschien in einem weißen, schulterfreien Meerjungfrauen-Kleid, fließendem Cape und abgetrennten Spitzenärmeln. Perlen-Schmuck, spitze High Heels, blonde Hollywood-Wellen und rote Nägel rundeten ihren Look ab.

Venus und Preti heirateten gleich zweimal. Die erste Zeremonie fand im September 2025 in Italien statt. Am 19. Dezember folgte dann eine standesamtliche Trauung in West Palm Beach, Florida - nach einer ganzen Woche voller Feierlichkeiten inklusive Yacht-Ausflug, romantischem Dinner und Brautparty.

Bräutigam Preti zeigte sich im "Vogue"-Interview überwältigt von der standesamtlichen Zeremonie: "Für mich war die Standesamt-Zeremonie sehr einzigartig, emotional und tiefgründig." Es sei der "zweitbeste Tag" seines Lebens gewesen - direkt nach der eigentlichen Hochzeit. "Wir alle lieben uns so sehr", fügte Venus Williams hinzu. "Es war einfach der glücklichste, schönste und tollste Tag."

Die Liebesgeschichte des Paares begann im Juli 2024, als sie beim Bootfahren vor der Amalfiküste in Nerano, Italien, gesichtet wurden. Nach monatelangen Gerüchten bestätigte Venus die Beziehung schließlich im Juli 2025 in einem Interview nach einem Match, als sie Preti als ihren "Verlobten" bezeichnete.