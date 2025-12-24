Venus Williams und Andrea Preti haben sich erneut das Ja-Wort gegeben. Schwester Serena teilte nun bewegende Fotos und emotionale Worte und schwärmt von der Liebe ihrer älteren Schwester.
Tennis-Legende Venus Williams (45) strahlt im siebten Himmel: Die Sportikone hat den italienischen Schauspieler Andrea Preti geheiratet. Und niemand freut sich wohl mehr darüber als ihre jüngere Schwester Serena Williams (44). In einem Instagram-Post vom 23. Dezember teilte Serena Fotos von der Hochzeit und fand dabei rührende Worte.