Eine Hochzeits-Homepage ist der erweiterte digitale Arm der Hochzeitseinladung und ein hilfreiches Tool, um Informationen zu bündeln, Bilder zur Verfügung zu stellen und kurzfristige Änderungen schnell zu kommunizieren. Was man dabei alles beachten muss.
Verliebt, verlobt und bald verheiratet – die Reise zum großen Tag ist eine aufregende Phase, voller Freude, aber auch gespickt mit vielfältigen Planungsaufgaben. Damit es in diesem Organisationswirrwarr nicht nur in den Herzen, sondern auch in der Planung so richtig „Klick" macht, erweist sich eine eigene Hochzeits-Homepage als wertvolle Unterstützung. Sie bündelt alle wichtigen Fäden, hält Gäste und Planer gleichermaßen auf dem Laufenden und sorgt dafür, dass keine Informationen im Papierchaos versickern. Was eine Hochzeits-Webseite noch alles draufhat, kann man im Folgenden nachlesen.