Oslo - Eine Hochzeit am Valentinstag - für viele Paare ein Traum. In Norwegen haben sich in diesem Jahr Angaben der Kirche zufolge so viele getraut wie noch nie. 426 Paare sind laut vorläufiger Zählung am Samstag in dem nordischen Land vor den Altar getreten, 2024 waren es nur 277. Es sei fantastisch, dass so viele Menschen gekommen sein, sagte Harald Hegstad, Vorsitzender des norwegischen Kirchenvorstands. Möglich waren im ganzen Land auch Spontanhochzeiten ohne Anmeldung.