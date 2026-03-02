Zahlreiche Formel-1-Fahrer können auf die Unterstützung ihrer Partnerinnen an Streckenrand zählen. Einige Stars werden sogar schon von ihren Kindern angefeuert. Das ist über das Liebesleben von Lewis Hamilton, Charles Leclerc und Co. bekannt.

Kurz vor dem Start der neuen Formel-1-Saison sorgt das Privatleben einzelner Piloten für Schlagzeilen. Während bei einigen über Romanzen und Hochzeiten spekuliert wird, haben andere Fahrer längst ihre große Liebe gefunden. Wer von wem angefeuert wird, wenn am 8. März der Grand Prix von Australien in Melbourne startet, und wie es um den Beziehungsstatus der F1-Stars steht, zeigt dieser Überblick.

Lewis Hamilton und Kim Kardashian befeuern Liebesgerüchte Seit Wochen halten sich die Gerüchte um eine angebliche Liaison zwischen Ferrari-Pilot Lewis Hamilton (41) und Kim Kardashian (45). Auslöser waren Berichte über einen gemeinsamen Besuch einer Silvesterfeier und ein Wochenende in Großbritannien. Anfang Februar saßen sie beim Super Bowl nebeneinander auf der Tribüne und unterhielten sich angeregt. Jetzt machte ein Video von "TMZ" die Runde, das sie bei einem Urlaub in der Wüste Arizonas zeigen soll.

Für Hamilton wäre es nicht die erste Beziehung mit einem Promi. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister führte zwischen 2007 und 2015 eine On-Off-Beziehung mit Nicole Scherzinger (47). 2002 soll er rund sechs Monate mit dem Model Danielle Lloyd (42) liiert gewesen sein. Daneben wurde ihm auch eine Romanze mit Shakira (49) nachgesagt.

Heimliche Hochzeit bei Charles Leclerc?

Hamiltons Teamkollege bei der Scuderia, Charles Leclerc (28), soll indes am vergangenen Wochenende geheiratet haben. Ein TikTok des französischen "Gala"-Magazins zeigt den Rennfahrer und seine Partnerin Alexandra Saint Mleux, wie sie ganz in Weiß gekleidet in einem roten Ferrari durch Monaco fahren; Mleux hält dabei einen weißen Blumenstrauß in der Hand. Ein weiterer Hinweis auf eine mögliche Hochzeit: Mleux änderte ihren Instagram-Namen zu Alexandra Malena Leclerc und nennt sich auch in ihrer Instagram-Biografie Alexandra Leclerc. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus.

Die Verlobung hatte Charles Leclerc im vergangenen November via Instagram öffentlich gemacht. "Mr². & Mrs. Leclerc", schrieb er zu gemeinsamen Fotos mit ihrem Dackel sowie Fotos einer Herzdekoration und Herzkeksen. Der Rennfahrer und die ehemalige Kunstgeschichte-Studentin zeigten sich 2023 erstmals zusammen.

Diese Formel-1-Stars haben bereits Kinder

Mit einer Hochzeit wäre Charles Leclerc der dritte verheiratete Formel-1-Fahrer in der aktuellen Saison. Nico Hülkenberg (38, startet für Audi), der einzige Deutsche im aktuellen Fahrerfeld, gab 2021 der Designerin Egle Ruskyte das Jawort. Nach der standesamtlichen Trauung feierten sie 2022 eine große Hochzeit auf Mallorca; schon im September 2021 kam ihre Tochter Noemi Sky zur Welt.

Cadillac-Pilot Sergio Pérez (36) ist seit 2018 mit Carola Martinez verheiratet. Wenige Monate vor ihrer Hochzeit kam ihr erster gemeinsamer Sohn Sergio Jr. zur Welt. 2019 wurde Tochter Carlota geboren, 2022 folgte Sohn Emilio. Im September 2023 verkündete das Ehepaar die Geburt ihres vierten Kindes, einer weiteren Tochter.

Auch sein ehemaliger Teamkollege Max Verstappen (28) ist bereits Vater geworden. Im Januar 2021 machte er seine Beziehung zu Model Kelly Piquet (37) Instagram-offiziell. Im Dezember 2024 gaben sie die Schwangerschaft bekannt, im Mai des Folgejahres verkündeten sie die Geburt ihrer Tochter Lily. Für den viermaligen Weltmeister, der aktuell für Red Bull an den Start geht, ist es das erste Kind, für die Tochter von Formel-1-Legende Nelson Piquet (73) bereits das zweite. Vor ihrer Beziehung mit Verstappen war sie rund drei Jahre mit dem damaligen Fahrer Daniil Kvyat liiert, mit dem sie 2019 die gemeinsame Tochter Penelope bekam.

Auch diese Fahrer sind vergeben

Williams-Fahrer Carlos Sainz (31) ist ebenfalls mit einem Model liiert. 2023 wurde er erstmals in Verbindung mit Rebecca Donaldson gebracht. Auch die Freundin von Sainz' Teamkollege Alexander Albon (29) steht selbst im Rampenlicht. 2019 lernte er die Profigolferin Muni "Lily" He (26) kennen. Mitte Januar gaben sie ihre Verlobung bekannt. "Ich schätze, wir werden uns nicht mehr los", schrieben sie auf Instagram zu einem Foto, auf dem He ihren Ring präsentiert.

Daneben sind zahlreiche weitere Fahrer glücklich vergeben. Mercedes-Fahrer George Russell (28) etwa ist seit etwa sechs Jahren mit Carmen Montero Mundt liiert, die in der Finanzbranche arbeitet. Oscar Piastri (24, McLaren-Team) fand seine große Liebe bereits zu Schulzeiten und ist seitdem mit Lily Zneimer zusammen. Youngster Kimi Antonelli (19, fährt für Mercedes) wiederum muss derzeit eine Trennung verkraften. Vor wenigen Tagen gab seine Freundin, die tschechische Influencerin Eliska Babickova, das Beziehungsende bekannt.