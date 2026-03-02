Zahlreiche Formel-1-Fahrer können auf die Unterstützung ihrer Partnerinnen an Streckenrand zählen. Einige Stars werden sogar schon von ihren Kindern angefeuert. Das ist über das Liebesleben von Lewis Hamilton, Charles Leclerc und Co. bekannt.
Kurz vor dem Start der neuen Formel-1-Saison sorgt das Privatleben einzelner Piloten für Schlagzeilen. Während bei einigen über Romanzen und Hochzeiten spekuliert wird, haben andere Fahrer längst ihre große Liebe gefunden. Wer von wem angefeuert wird, wenn am 8. März der Grand Prix von Australien in Melbourne startet, und wie es um den Beziehungsstatus der F1-Stars steht, zeigt dieser Überblick.