1 Farblich abgestimmt und mit Liebe gestaltet: Das besondere Etwas verleiht das Siegel auf dem Umschlag. Foto: Shutterstock/Rawpixel.com

Damit sich alle Gäste das Datum freihalten können, muss das Brautpaar Hochzeitseinladungen versenden. Wie man Einladungskarten gestaltet, was man in einer Hochzeitseinladung schreibt, und wann man die Einladungen verschicken sollte.

Die Hochzeit befindet sich bereits in der Planung, doch die Gäste wissen noch nichts davon? Damit das Brautpaar an der Hochzeit nicht allein dasteht, sollten die Hochzeitseinladungen zeitig verschickt werden. Was man bei der Erstellung der Einladungskarten, beim Formulieren, und beim Versenden beachten sollte.

Wann sollte man Hochzeitseinladungen verschicken?

Hochzeitseinladungen sollten etwa vier bis sechs Monate vor der Hochzeit verschickt werden. Hat das Brautpaar im Voraus Save-the-Date-Karten verschickt, ist es auch ausreichend, die Einladungen drei Monate vor der Hochzeit zu versenden.

Hochzeitseinladungen selbst gestalten

Wer ein Händchen für das Kreative hat, kann seine Hochzeitseinladungen selbst gestalten. Inspirationen gibt es auf Plattformen wie Instagram und Pinterest. Einfache Gestaltung ist beispielsweise mit Canva möglich. Hier muss jedoch bedacht werden, dass das Layout gut abgestimmt werden muss, damit beim Druck keine bösen Überraschungen auftreten.

Hochzeitseinladungen bestellen

Wer nicht alles komplett selbst gestalten möchte, findet online zahlreiche Anbieter mit einer großen Auswahl an Designs. Das gewählte Design kann meist in verschiedenen Farbversionen bestellt werden. In den Konfiguratoren kann das Brautpaar Schriftarten, Prägungen, Materialien, und Farben ändern.

Im ersten Schritt sollte sich das Paar entscheiden, in welchem Stil es seine Einladungen gestalten möchten:

Soll es eine einzelne Karte sein, mehrere Karten, oder eine Klappkarte?

Soll die Einladung im Hoch- oder Querformat sein?

Soll ein Foto auf der Einladung sein, oder nur Text?

Soll die Einladung minimalistisch modern oder klassisch elegant sein?

Wie viel Text muss auf die Einladung passen? Wie viele Informationen müssen kommuniziert werden?

Benötigen die Gäste viele Details, wie den Ablauf der Hochzeit, verschiedene Adressen, oder Übernachtungsmöglichkeiten, bietet es sich an eine Klappkarte oder eine Einladung aus mehreren Bestandteilen auszuwählen. Alternativ kann eine schlichte, knappe Einladung verfasst werden, auf der sich ein QR-Code befindet, der die Gäste zu einer Hochzeitswebseite führt.

Bei der Bestellung der Hochzeitseinladung lohnt sich ein Preisvergleich zwischen verschiedenen Anbietern. Welche Kosten fallen für die gewählte Einladung an? Muss für bestimmte Materialien oder Prägungen ein Aufpreis bezahlt werden? Sind passende Briefumschläge inklusive, oder müssen sie extra bestellt werden? Fallen zusätzlich Versandgebühren an?

Manche Anbieter lassen potenzielle Kunden eine bestimmte Anzahl von Probe-Einladungen zukommen. So können Paare beispielsweise drei verschiedene Einladungskarten gestalten, und per Post bestellen, bevor sie sich final für eine Variante entscheiden.

Hochzeitseinladung: Wer wird zuerst genannt?

Klassischerweise wird in Hochzeitseinladungen die Braut vor ihrem Bräutigam genannt.

Wie schreibt man eine Hochzeitseinladung?

Passenderweise kann eine Hochzeitseinladung mit dem Grund der Feier beginnen. Hier kann klassischerweise „Wir heiraten“ stehen, „Wir trauen uns“ oder „Wir feiern unsere Liebe“. Wer genügend Platz auf der Einladung hat, kann mit einem Gedicht, Zitat oder schönen Spruch beginnen. Anschließend werden die Gäste offiziell eingeladen: „Hiermit laden wir euch herzlich ein mit uns zu feiern“. „Wir würden euch gerne an diesem Tag dabeihaben.“ oder „Wir würden uns freuen, wenn ihr diesen besonderen Tag mit uns feiert.“ sind weitere Möglichkeiten. Folgende Angaben sollten in der Einladung enthalten sein:

Name des Brautpaars

Datum

Ort und Uhrzeit der Trauung

Handelt es sich um eine kirchliche, standesamtliche oder freie Trauung?

Ort und Uhrzeit der Feier

Frist für Zu- oder Absagen

Mögliche Unterkünfte für Übernachtungen (falls nötig)

Hinweise zum Dresscode (falls vorhanden)

Gibt es eine Geschenkeliste, oder wünscht sich das Paar Geld für die Flitterwochen?

Kontaktdaten der Trauzeugen (falls vorhanden)

Ergänzend können auch eine Anfahrtsskizze, Parkmöglichkeiten oder Hinweise zu Taxis oder einem Shuttle gegeben werden. Wer genügend Platz hat, kann auch den Tagesablauf bereits mit der Hochzeitseinladung bekanntgeben.

Rückmeldungen zur Einladung können besonders praktisch über Antwortkarten gesammelt werden. Alternativ können sich Gäste auf einer Hochzeitswebseite anmelden.

Einzelne Gäste möchten das Brautpaar vielleicht mit einer Rede oder einem anderen Programmpunkt überraschen. Damit alles in den Ablauf passt und auch im Sinne des Brautpaares geschieht, sollte Hinweis in die Einladung eingebaut werden:

„Möchtet ihr euch aktiv beteiligen und unseren Tag mitgestalten? Setzt euch gerne mit unseren Trauzeugen in Kontakt“

„Unsere Trauzeugen unterstützen uns bei der Gestaltung der Feier. Wendet euch mit Ideen für Beiträge bitte an sie.“

Zum Zeitpunkt der Hochzeit haben befreundete Paare womöglich bereits Kinder. Hier ist es hilfreich in einem Satz der Hochzeitseinladung darauf einzugehen. Sind Kinder eingeladen und gibt es ein Kinderprogramm, können folgende Formulierungen interessant sein:

„Eure Kinder sind gern gesehene Gäste. Damit auch die Eltern das Fest genießen können, gibt es am Nachmittag eine Kinderbetreuung.“

„Für die kleinen Gäste wird es eine Kinderecke geben. So können Eltern und Kinder unsere Hochzeit genießen.“

"Wir freuen uns, wenn ihr die ganze Familie mitbringt! Unsere Hochzeit wird kindgerecht gestaltet sein mit Aktivitäten für die Kleinen.“

Sind die Gäste ohne Kinder eingeladen, kann dies für Einzelpersonen ein schwieriges Thema sein. Deshalb bedarf es einer passenden Formulierung:

"Wir haben uns entschieden, nur die Kinder unserer engsten Familie einzuladen. Wir bitten um euer Verständnis.“

„Unsere Hochzeit ist leider nicht auf Kinder ausgerichtet. Bitte habt Verständnis.“

„Da wir an unserer Hochzeit ausgelassen mit euch feiern möchten, bitten wir euch, ohne eure Kinder zu kommen“.

Die Hochzeitseinladung sollte zum Stil der Feier passen und zum Brautpaar. Sie sollte persönlich, aber informativ gestaltet sein. Wer weniger Geld für aufwendige Einladungskarten ausgeben möchte, kann auf eine Hochzeitswebseite verweisen. Jedem Gast sollte klar sein, wann und wo die Hochzeit stattfindet, ob er oder sie allein, mit Partner, oder Familie eingeladen ist, und welches Geschenk gewünscht wird.