1 Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett heiraten in Westnorwegen. Foto: imago/PPE

In Norwegen findet derzeit die Hochzeit von Prinzessin Märtha Louise statt. Mit dabei sind auch befreundete Royals aus dem Ausland, wie Victoria von Schweden.











Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (52) und Durek Verrett (49) heiraten am heutigen 31. August. Die Eheschließung findet im Hotel Union in Geiranger, in Westnorwegen, statt. Die Feierlichkeiten laufen bereits seit Donnerstag.