Hochzeit von Cem Özdemir: Boris Palmer als Standesbeamter bei „besonderen, persönlichen Beziehungen“

Die Hochzeit von Cem Özdemir und seiner Partnerin findet in Tübingen statt. Mitten im Wahlkampf fungiert der Ex-Grüne Boris Palmer als Standesbeamter. Für den OB keine ungewohnte Rolle.
Zu Cem Özdemirs geplanter Hochzeit in Tübingen gibt sich Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) zurückhaltend: „Des isch privat und kommentiere ich nicht“, macht er am Mittwochmittag auf Nachfrage deutlich. Mehr ist zur standesamtlichen Trauung des Grünen-Spitzenkandidaten mitten im Wahlkampf vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg bei ihm nicht herauszufinden. Dafür äußert sich der Ex-Grüne aber zu seiner Rolle als Standesbeamter.