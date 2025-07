Die Queen wäre vermutlich not amused: Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) sind erneut von der satirischen Zeichentrickserie "Family Guy" verspottet worden. Und das diesmal besonders böse, denn ihre Hochzeit wird in einem Zug mit den Kreuzzügen und Adolf Hitler genannt.

Hochzeit als schlimmer Teil der Geschichte?

Das Paar wurde bereits von "Family Guy" sowie in "South Park" auf die Schippe genommen. Nun strahlte FOX im Rahmen der neuesten Staffel "Family Guy" eine weitere Episode aus, die die Sussexes thematisiert, wie unter anderem "The Sun" berichtete.

Die Anspielung erfolgte im Rahmen eines Zeitreise-Sketches, in dem die Figuren Stewie und Brian den legendären amerikanischen Autor Mark Twain treffen. Brian sagt: "Ist Geschichte nicht ziemlich zum Kotzen? Die Kreuzzüge, Hitler ..." Und Stewie ergänzt fragend: "Prinz Harry heiratet Meghan Markle?"

Anschließend wechselt die Folge zu einer Zeichentrick-Version des jüngsten Sohnes von König Charles III. (76), der auf einem Sofa sitzt und sich die Show ansieht. Harry beschwert sich: "Ach, schon wieder?" Dann wendet er sich dem Publikum zu und bemerkt: "Oh, als ob alle eure Frauen so viel besser wären?"

Schon 2023 witzelte "Family Guy" über sie

Seit ihrem Ausscheiden aus Königshaus im Jahr 2020 wurde das Herzogspaar schon häufiger von US-Cartoons auf die Schippe genommen. 2023 machte sich "Family Guy" etwa über den Netflix-Deal lustig und zeigte Prinz Harry und seine Frau Meghan beim Faulenzen an einem Pool neben ihrer Villa. Ein Butler überreichte ihnen einen Scheck über "Millionen ... und niemand weiß, wofür". Harry nippte an einem Champagnerglas, bevor er murmelte: "Leg es zu den anderen."

"South Park"-Episode sorgte für Aufsehen

Auch in einer "South Park"-Folge mit dem Titel "The Worldwide Privacy Tour" kamen Harry und Meghan nicht gut weg. In der Episode von Februar 2023 wurden ihre ständigen Forderungen nach Privatsphäre verspottet und ihnen gleichzeitig vorgeworfen, ständig im Rampenlicht zu stehen. Das Cartoon-Paar war darin unter anderem mit riesigen Schildern zu sehen, auf denen es darum bat, in Ruhe gelassen zu werden. In ihrem Vorgarten veranstalteten die beiden lautstarke "Privatsphäre-Partys" und sprachen in einer Talkshow über sein Buch mit dem Titel "Waaagh", das eine verblüffende Ähnlichkeit mit Prinz Harrys Memoiren "Spare" aufwies.

Nach der Ausstrahlung der Folge wurde berichtet, dass das Paar rechtliche Schritte erwäge. Ihr Sprecher wies die Vorwürfe jedoch scharf zurück und erklärte gegenüber "Newsweek": "Das ist haltlos und langweilig."