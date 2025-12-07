Hochzeit in Salzburg: Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen geben sich das Ja-Wort

Sie ist eine Thyssen-Tochter, er einer der führenden Köpfe in der Autobranche und noch immer Porsche-Oberhaupt. Jetzt haben Wolfgang Porsche und Gabriela zu Leiningen geheiratet.
Wolfgang Porsche hat seine Lebensgefährtin Gabriela zu Leiningen geheiratet. Der 82 Jahre alte Porsche-Aufsichtsratschef und die promovierte Juristin hätten in einer privaten Zeremonie in Salzburg geheiratet, bestätigte ihr Medienanwalt Christian Schertz der Deutschen Presse-Agentur. Er bat darum, von Nachfragen abzusehen und die Privatsphäre seiner Mandanten zu respektieren.