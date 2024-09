Hochzeit in Louisiana: Lana Del Rey hat geheiratet

1 Lana Del Rey soll auf einer Bootstour erstmals auf ihren Ehemann getroffen sein. Foto: imago/ZUMA Wire

Lana Del Rey hat ihren Freund Jeremy Dufrene geheiratet. Die Sängerin und der Alligator-Tourguide gaben sich in Louisiana das Jawort. Die Heiratslizenz besorgten sie sich erst vor wenigen Tagen.











Lana Del Rey (39) ist unter der Haube. Die Sängerin hat am Donnerstag ihren Partner Jeremy Dufrene geheiratet, wie Aufnahmen der britischen "Daily Mail" zeigen. Die beiden gaben sich demnach in einem Hafen in Des Allemands im US-Bundesstaat Louisiana das Jawort, in dem Dufrene als Alligator-Tourguide arbeitet.