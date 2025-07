Charli XCX und George Daniel haben sich überraschend in einer standesamtlichen Zeremonie in London das Jawort gegeben. Eine große Traumhochzeit auf Sizilien soll noch folgen.

Charli XCX (32) und George Daniel (35) haben geheiratet. Fotos, die unter anderem "Daily Mail" veröffentlichte, zeigen die britische Sängerin und den Drummer von The 1975 glücklich strahlend vor der Hackney Town Hall in London.

Lässige Braut in Minikleid und mit Sonnenbrille

Die Sängerin, deren richtiger Name Charlotte Emma Aitchison ist, präsentierte sich am Samstag, 19. Juli, als lässige Braut. Sie trug ein langärmeliges weißes Minikleid mit U-Boot-Ausschnitt und einen kurzen Schleier, wozu sie ihre typische Sonnenbrille kombinierte. Sie wählte Jimmy-Choo-Pumps und hielt einen Strauß weißer Blumen in der Hand. Ihre langen Haare trug sie offen. Ihr Bräutigam trug einen dunklen Zweireiher über einem hellen Hemd mit offenem Kragen und einer Blume im Knopfloch, die zum Blumenstrauß der Braut passte.

Lesen Sie auch

Das frisch vermählte Paar posierte für Schnappschüsse mit den stolzen Eltern der Sängerin, Jon und Shameera Aitchison. 20 der engsten Vertrauten des Paares sollen anwesend gewesen sein, darunter auch die Bandkollegen von The 1975, Adam Hann und Ross MacDonald. Frontmann Matty Healy fehlte jedoch.

Auf Sizilien soll noch groß gefeiert werden

Das Paar, das sich 2021 bei einer Zusammenarbeit kennenlernte, gab seine Verlobung im November 2023 bekannt. Erst vor Kurzem feierten sie ihren Junggesellenabschied auf Ibiza. Laut der britischen "Sun" will das Paar noch in diesem Jahr eine große Hochzeit auf Sizilien feiern. Eine Quelle verriet: "Charli und George haben sich in Sizilien verliebt und wussten, dass sie dort heiraten wollten. Es ist unglaublich abgeschieden und romantisch. Es werden keine Kosten gescheut. Es kostet Zehntausende Pfund und wird optisch faszinierend sein." Es wird davon ausgegangen, dass das Paar eine "riesige Party" mit einer Bar plant, die die ganze Nacht geöffnet ist.