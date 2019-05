7 Sophie Turner, britische Schauspielerin, als Sansa Stark in der Fantasy-Saga „Game of Thrones“ und bei der letzten Premiere zur Serie am 3. April 2019 in New York. Foto: Evan Agostini/HBO/Invision/AP/dpa

Schauspielerin Sophie Turner und Sänger Joe Joans haben Ja gesagt. Ihre Eheschwüre wurden live auf Instagram gestreamt. Im Netz kursiert bereits ein Video von der Hochzeitszeremonie.

Las Vegas - Der 29-jährige Sänger Joe Jonas hat die Schauspielerin Sophie Turner überraschend in Las Vegas geheiratet. Nach den Billboard Music Awards suchten Jonas und die 23-jährige Turner und einige bekannte Stars der Musikindustrie die Chapel L’Amour in A Little White Wedding Chapel auf.

Dort leitete ein Elvis-Presley-Schauspieler die Trauung am Mittwoch (Ortszeit). Eine mit der Pressearbeit für Turner beauftragte Person bestätigte die Eheschließung.

Als die Braut zum Traualtar ging, trugen die Countrysänger Dan + Shay ihren Hit „Speechless“ vor. Der DJ Diplo übertrug einen Teil der Zeremonie live bei Instagram, darunter die Eheversprechen des Paars.

„Für immer und immer“

„Ich verspreche dir, ich werde dich niemals verlassen“, sagten Jonas und Turner. „Ich werde dich lieben und dir vertrauen, alle Tage meines Lebens. In Krankheit und in Gesundheit, für immer und immer.“

Nach ihrer Trauung posierten Jonas und Turner auf einem pinkfarbenen Auto der Marke Cadillac. Jonas’ Brüder Nick und Kevin waren seine Trauzeugen. Deren Ehefrauen Priyanka Chopra und Danielle Deleasa nahmen ebenfalls an der Eheschließung teil.

Las Vegas statt Frankreich

Die Schauspielerin Maisie Williams, mit der Turner in der Serie „Game of Thrones“ gespielt hat, fehlte bei der Feier. Turner hatte gesagt, dass Williams bei ihrer Hochzeit eine Trauzeugin sein würde.

Jonas hatte vor der Trauung in Las Vegas in den USA von einer Hochzeit in Frankreich gesprochen. Jonas und Turner hatten sich im November 2016 besser kennengelernt. Jonas machte Turner, die in „Game Of Thrones“ Sansa Stark spielt, im Oktober 2017 einen Heiratsantrag.