1 Der Bräutigam selbst kutschierte die Hochzeitsgesellschaft. Foto: privat

Ein Paar aus Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) hat die Festgesellschaft im quietschgelben Oldtimer-Bus transportiert. Der Fahrer war der Bräutigam selbst.











Auch, wenn sich die meisten Über-40-Jährigen an den Anblick erinnern dürften – heute sieht man so etwas nicht alle Tage. Und schon gar nicht in dieser Funktion: Einen gelben Mercedes-Bus, Baujahr 1986, als Hochzeitsgefährt. Hübsch mit Blumengirlanden geschmückt, diente er kürzlich in Erdmannhausen als „Brautauto“.