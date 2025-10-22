Hochzeitsfreude bei den Hadids: Alana Hadid, die ältere Halbschwester von Bella und Gigi, gab am 18. Oktober ihrem Partner Ross Williams auf dem Anwesen ihres Vaters Mohamed Hadid in Los Angeles das Jawort.
Alana Hadid (42) hat ihrem Partner Ross Williams das Jawort gegeben. Die Halbschwester von Bella (29) und Gigi Hadid (30) hatte sich im vergangenen Jahr mit dem TV-Produzenten verlobt. Wie die "Vogue" berichtet, fand die Hochzeit am 18. Oktober statt. Als Brautjungfern standen ihre Schwestern Bella, Gigi und Marielle (45) an ihrer Seite, Bruder Anwar (26) war Trauzeuge.