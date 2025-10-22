Hochzeitsfreude bei den Hadids: Alana Hadid, die ältere Halbschwester von Bella und Gigi, gab am 18. Oktober ihrem Partner Ross Williams auf dem Anwesen ihres Vaters Mohamed Hadid in Los Angeles das Jawort.

Alana Hadid (42) hat ihrem Partner Ross Williams das Jawort gegeben. Die Halbschwester von Bella (29) und Gigi Hadid (30) hatte sich im vergangenen Jahr mit dem TV-Produzenten verlobt. Wie die "Vogue" berichtet, fand die Hochzeit am 18. Oktober statt. Als Brautjungfern standen ihre Schwestern Bella, Gigi und Marielle (45) an ihrer Seite, Bruder Anwar (26) war Trauzeuge.

Geheiratet wurde auf dem Grundstück ihres Vaters Mohamed Hadid (76) in Los Angeles. "Wir wollten an einem Ort feiern, der uns etwas bedeutet - da war das Haus meines Vaters naheliegend", erklärte die 42-Jährige im Interview mit dem Modemagazin. Auch das Datum hat für das Paar eine besondere Bedeutung: Am 18. Oktober hatten bereits Ross Williams' Eltern geheiratet. "Ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit von Liebe umgeben zu sein", schwärmte sie.

"Ich habe auf jeden Fall viele Looks probiert"

Die Braut wünschte sich ein Vintage-Kleid und entschied sich schließlich für ein Modell aus dem Archiv von Vivienne Westwood. "Als ich es anprobierte, wusste ich sofort, dass es das richtige war", erinnerte sie sich. "Ich glaube, es war Größe 16 (entspricht etwa deutscher Größe 44) oder so - perfekt, weil es keine Drapierungen oder Rüschen hatte, nur wunderschöne Ärmel. Da es größer war, konnte mein Schneider alle Änderungen vornehmen und es zu meinem Kleid machen."

Später schlüpfte Hadid in ein weiteres Kleid der Designerin Sandra Mansour. "Ich habe definitiv viele Looks ausprobiert - ich bin 42 und habe lange darauf gewartet, zu heiraten!", so die Aktivistin.

Ehepaar lernte sich auf einer Dating-App kennen

Kennengelernt hat sich das Paar über eine Dating-App - womit Hadid selbst kaum gerechnet hatte. "Ich dachte, ich würde dort nie jemanden treffen, und dann - kein Witz - wischte ich ein letztes Mal nach rechts, und da war er", erzählte die 42-Jährige. Nach wochenlangem Nachrichtenwechsel trafen sich Hadid und Williams schließlich zum Kaffee - morgens um 8 Uhr.

"Alle fanden es total komisch: 'Warum trefft ihr euch um acht Uhr morgens?'", erinnerte sich Alana Hadid. "Aber es war so schön - wir waren fast allein in dem Café und haben zwei Stunden lang geredet. Danach war es eigentlich klar. Ich wusste sofort: Das ist mein Mann."

Nach drei Jahren Beziehung folgte die Verlobung

Drei Jahre nach ihrem Kennenlernen machte der TV-Produzent seiner Partnerin einen Heiratsantrag. Zu Alanas 41. Geburtstag reisten die beiden in ein kleines Hotel nahe Big Sur. Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund hielt Williams an einem "wunderschönen schwarzen Sandstrand" um ihre Hand an. "Wir waren ganz allein, und er fragte mich, ob ich ihn heiraten wolle. Es war einfach perfekt - ganz wir."