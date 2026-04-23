Noch in diesem Jahr möchte Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann seine Verlobte Anna Rossow heiraten. Auch die Familienplanung läuft bereits. Bei den beiden geht es "auf jeden Fall rund", wie er scherzt.

Dominik Stuckmann (34) und Anna Rossow (37) machen Nägeln mit Köpfen. Das "Bachelor"-Paar, das sich im vergangenen November verlobt hat, will noch 2026 heiraten. Mittlerweile scheint die Planung fortgeschritten zu sein. Im Gespräch mit "RTL.de" verrät der Ex-Bachelor einige Details und deutet auch an, dass die Familienplanung in vollem Gange ist.

Stuckmann und seine Verlobte hätten sich an Ostern zusammengesetzt, berichtet er. "Wir wollen noch in diesem Jahr in der Nähe von Frankfurt standesamtlich heiraten", bestätigt der 34-Jährige. Geplant ist demnach, dass die beiden entweder im November oder Dezember heiraten.

Kleine Hochzeit mit 20 Leuten

Viele Einzelheiten haben Stuckmann und Rossow, die seinen Nachnamen annehmen möchte, offenbar bereits geklärt. Er berichtet von einem kleinen Kreis von 20 Personen für die standesamtliche Trauung. Und er erzählt: "Da gibt es jetzt kein spezielles Essen, was uns an dem Tag besonders gefallen würde. Die Stimmung und Atmosphäre sollen einfach gut sein. Dazu soll es noch ganz viele Kerzen geben. Es soll wirklich nichts Außergewöhnliches werden." Im kommenden Jahr soll dann groß gefeiert werden, vielleicht in der Toskana oder auf Mallorca.

Auch gemeinsamer Nachwuchs ist demzufolge schon geplant. In Sachen Familienplanung gehe es "auf jeden Fall rund". Die beiden legten es "schon stärker darauf an. Anna hätte gerne ein Mädchen, ich hätte gerne einen Jungen. Aber am Ende ist vor allem wichtig, dass das Kind gesund ist."

Das Paar fand während der RTL-Show "Der Bachelor" zueinander. Dominik Stuckmann entschied sich im Finale im Jahr 2022 für Anna Rossow. Sie sind das erste Paar der deutschen Ausgabe, das heiraten wird.