Noch in diesem Jahr möchte Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann seine Verlobte Anna Rossow heiraten. Auch die Familienplanung läuft bereits. Bei den beiden geht es "auf jeden Fall rund", wie er scherzt.
Dominik Stuckmann (34) und Anna Rossow (37) machen Nägeln mit Köpfen. Das "Bachelor"-Paar, das sich im vergangenen November verlobt hat, will noch 2026 heiraten. Mittlerweile scheint die Planung fortgeschritten zu sein. Im Gespräch mit "RTL.de" verrät der Ex-Bachelor einige Details und deutet auch an, dass die Familienplanung in vollem Gange ist.