Hochzeit auf Sylt: Annika und Heinz Hoenig haben nochmal geheiratet

Nach Monaten voller gesundheitlicher Turbulenzen haben Heinz Hoenig (73) und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig zum zweiten Mal ihre Liebe besiegelt. Die beiden heirateten am Samstag - einen Tag vor ihrem 40. Geburtstag und dem sechsten Hochzeitstag des Paares - auf der Nordseeinsel Sylt im engsten Familien- im Freundeskreis erneut. Mit dabei waren rund 15 Gäste.

Laut RTL plante Annika Kärsten-Hoenig die zweite Hochzeit als Überraschung für ihren Ehemann. Sie schlüpfte demnach auch erneut in ihr Hochzeitskleid von 2019. Fotos, die dem Sender vorliegen, zeigen beide sichtlich emotional, während der Zeremonie kullerten auch einige Tränen. Extra angereist für die Trauung ist auch Jenny Elvers (52), die für das befreundete Paar eine Traurede hielt.

Zweites Jawort nach schwerer Krankheitsodyssee

Heinz Hoenig musste im Mai 2024 wegen akuter Herzprobleme ins Krankenhaus. Bakterien hatten seine Speiseröhre geschädigt, der Schauspieler wurde operiert und die Speiseröhre entfernt. Nach 143 Tagen auf der Intensivstation - inklusive OPs, Koma und Reanimation - holte Annika Kärsten-Hoenig ihren "Heinzi" nach Hause und pflegt ihn seitdem dort. Dem "Das Boot"-Star steht noch eine Operation an der Aorta bevor.

Kärsten-Hoenig hatte in den vergangenen Wochen auf Instagram bereits Hinweise auf ein bevorstehendes Ereignis gegeben. "Heinz und ich sind schon fleißig. Er ist ein paar Runden um den Küchenblock gelaufen, denn wir haben ja was vor in ein paar Tagen", schrieb sie dort. Und weiter: "Heinzi weiß mittlerweile, wo es hingeht, aber was stattfinden wird, nicht. Aber so viel sei verraten: von Blankenburg sind es ungefähr 6 bis 7 Stunden Autofahrt."

Das erste Mal hatten Annika und Heinz Hoenig am 30. März 2019, fast auf den Tag genau vor sechs Jahren, standesamtlich im historischen Rathaus Blankenburg (Harz) geheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne (2020 und 2022 geboren). Kärsten-Hoenig brachte zudem eine Tochter mit in die Ehe.