„Hochzeit auf den ersten Blick“: Scheidung nach Regelverstoß – Emotionales Ende für Kornwestheimerin bei TV-Show

Beim Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“ wollte Michelle ihrer Ehe noch eine Chance geben – Partner Marlon sah das aber anders. Was mit einer Lüge begann, endet nach kurzer Zeit.
Als Michelle ihre Entscheidung für die Ehe bekanntgab, rang sie bereits mit den Tränen. Die Kornwestheimerin wusste, was ihr Partner gleich sagen würde. Das hatte er kurz zuvor deutlich werden lassen. Wenig später hielt Marlon dann das Schild mit der Aufschrift „Scheidung“ in die TV-Kameras – das Ehe-Experiment ist gescheitert.