Hochzeit am 27. September 2014: Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer: Sie feiern 10. Hochzeitstag

Zehn Jahre sind Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer am 27. September verheiratet. Heute leben sie ihren Patchwork-Traum. Doch an diesen Punkt zu kommen, war harte Arbeit für das Powerpaar.

Carsten Maschmeyer (65), seit Jahren Investor in der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen", nennt seine Frau Veronica Ferres (59) gerne "meine Löwin". Die Schauspielerin wiederum bezeichnete ihren Mann bereits als ihre "Nummer 1" und die "größte Liebe". Eine große Liebe, die am 27. September ihr zehntes Ehejubiläum feiert.

Seit 2009 sind Ferres und Maschmeyer liiert, fünf Jahre später heirateten die beiden mit rund 150 Gästen im südfranzösischen Nizza. "Ich würde es genauso nochmal machen. Gleiche Location, dieselben Blumen, und vor allem die gleiche Frau", schwärmte der Unternehmer 2020 im Interview mit dem Magazin "Bunte" über seine Hochzeit am 27. September 2014, den "Höhepunkt" seines Lebens.

Schwerer Weg zum Patchwork-Glück

Mit in die Ehe brachten beide Partner Kinder aus vorherigen Beziehungen: Aus Maschmeyers erster Ehe stammen die Söhne Marcel (34) und Maurice (31). Ferres hat mit ihrem Ex-Mann Martin Krug (66) ihre Tochter Lilly Krug (23), die wie sie Schauspielerin ist. Mit den drei, die inzwischen in aller Welt verstreut leben, sind die Eheleute zu einer Vorzeige-Patchworkfamilie zusammengewachsen.

"Gemeinsam haben wir schon so viel erreicht. Ich liebe unsere Patchwork-Familie und das Leben, das wir uns gemeinsam aufgebaut haben", schrieb Carsten Maschmeyer auf Instagram zum Geburtstag seiner Frau am 10. Juni. Zur großen Familie gehören inzwischen auch die Partner ihrer (Stief-)Kinder und die beiden Enkel. Sohn Maurice hat kurz vor dem zehnten Hochzeitstag seines Vaters geheiratet - und posierte für das Hochzeitsfoto natürlich mit Papa und Stiefmama.

So harmonisch waren die Beziehungen innerhalb der Familie aber nicht immer. "Unsere Kinder waren gegen den jeweils neuen Partner. Die ersten vier Jahre haben meine zwei Söhne Veronica nicht akzeptiert und Lilly mich nicht", berichtete der Finanzexperte 2018 in der "Bild"-Zeitung. Erst durch einen Kinderpsychologen sei es möglich gewesen, die Ablehnung der Kinder aufzulösen. "Heute ist es wunderschön. Wir lieben alle drei gleichermaßen. Und die Jungs lieben ihre Schwester - sie trösten sich sogar gegenseitig bei Liebeskummer", betonte Veronica Ferres in dem gemeinsamen Interview.

Wie eng es mit seinen Stiefkindern verbunden ist, beweist das Paar auch immer wieder mit Posts auf Instagram. "Du bist ein wahrer Sonnenschein für die Menschen in deinem Leben und ich bin dankbar, dein Bonuspapa zu sein", widmete Maschmeyer Lilly Krug auf Instagram liebe Worte zum Geburtstag. Ehefrau Veronica bezeichnete seinen Sohn Maurice im Netz als "mein Großer".

Tablettensucht belastete die Liebe

Besonders ein Umstand stellte die damals noch junge Liebe von Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer auf die Probe. 2021 machte der Wirtschaftsmentor seine Tablettensucht öffentlich, die im Winter 2008/2009 begonnen habe. Ferres habe damals nicht gewusst, ob und wie die Beziehung nach seiner Suchttherapie weitergehen könne, berichtete sie Johannes B. Kerner (59) in dessen Talkshow "Bestbesetzung": "Ich habe damals gesagt: Wir sind jetzt nicht mehr zusammen als Mann und Frau, aber ich werde dich da wie eine Schwester durchführen."

Doch die Liebe hielt dieser Belastung stand und Maschmeyer schaffte es - besonders dank seiner Partnerin - aus der Sucht. "Einziger Anker und Lichtblick war meine Veronica", erinnerte er sich in einem Post an seine Abhängigkeit, den "Tiefpunkt meines Lebens", zurück.

Zehnter Hochzeitstag wird etwas Besonderes

15 Jahre später ist die Liebe des Paares stärker denn je. Den zehnten Hochzeitstag will Carsten Maschmeyer deshalb auch mit einer großen Überraschung für seine Frau feiern, wie er der Nachrichtenagentur spot on news verheißungsvoll erzählte: "Wer mich kennt, weiß: Ich mag das Spiel mit Zahlen. Da gibt der zehnte Hochzeitstag schon was her." Weil er ein "Mann der Zahlen" ist, machte er Veronica Ferres übrigens auch am 11.11.2011 den Heiratsantrag. "Man kann kein anderes Datum finden, mit dem man sechsmal zeigt, dass sie die Nummer eins ist."

Für die Zukunft mit seiner Veronica hat der "DHDL"-Star einen großen Wunsch, wie er im Interview verriet. "Am meisten wünsche ich mir, dass wir trotz der vielen beruflichen Aufgaben mehr Zeit füreinander haben. Veronica und ich führen eine Ehe auf Augenhöhe. Sie ist meine größte Stütze und ich bin ihr größter Fan."