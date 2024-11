Hochzeit allerdings „kein Muss“: Sagt Stephanie Stumph Ja? „Ein gleicher Nachname wäre schön“

Stephanie Stumph ist seit vier Jahren glücklich liiert. Krönt nach dem gemeinsamen Kind auch noch eine Hochzeit die Liebe der Schauspielerin und ihres Partners? So stehen die beiden zum Thema Heirat.

Schauspielerin Stephanie Stumph (40) ist seit vier Jahren mit einem Münchner Oberarzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie liiert. Warum das Paar bisher nicht geheiratet hat, verriet die 40-Jährige nun im "Bunte"-Interview: "Aus tausend Gründen. Keine Zeit, zu viel Aufwand ein so großes Fest zu veranstalten, alles Mögliche."

"Ihre Ringgröße weiß ich schon"

Sie sei sehr pragmatisch veranlagt, "überdenke das Organisatorische und wäge auch die Vor- und Nachteile ab", erklärte sie weiter. "Nur damit ich am Ende als Ehepaar eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft günstiger bekomme, muss ich nicht heiraten. Ein gleicher Nachname wäre dagegen dauerhaft schon schön."

Ihr Lebensgefährte sagte "Bunte" unterdessen: "Steffi ist das Beste, was mir im Leben passiert ist. Das stärkste Band haben wir bereits durch unseren gemeinsamen Sohn. Heiraten ist für uns kein Muss." Aber "ihre Ringgröße weiß ich schon", fügte der Arzt bei dem Interview am Rande der Bambi-Verleihung in München hinzu. Zu der Veranstaltung begleitete der Mediziner seine prominente Partnerin zwar, schritt allerdings nicht mit ihr über den roten Teppich.

Wie steht es bei dem Paar mit der weiteren Familienplanung?

Die Familie von Wolfgang Stumphs (78) Tochter und ihres Lebensgefährten könnte zudem noch wachsen, denn auch Kind Nummer zwei scheint nicht ausgeschlossen: "Ich bin mit einem Bruder aufgewachsen, Flo hat auch Geschwister", sagte die Schauspielerin weiter zu "Bunte". "Von daher wissen wir selbst, wie schön es ist, wenn man nicht als Einzelkind aufwächst. Wir haben das auf jeden Fall nicht abgehakt, aber es muss am Ende einfach zeitlich passen - und eben auch klappen. Aber so oder so: Wir sind mit unserer kleinen Familie super happy." Der Sohn des TV-Stars ("Stubbe - Von Fall zu Fall", "Der Alte") und des Mediziners kam im Juni 2022 zur Welt.