Warum ein 58-jähriger Firmenchef aus Freiberg seine Produktion von Asthma-Inhalatoren unterbricht und auf medizinische Schutzmasken made in Baden-Württemberg umstellt. Und warum dabei noch einige Hürden zu überwinden sind.









Freiberg am Neckar/Ottmarsheim - Vor wenigen Tagen hat er seine Frau Kerstin in dem Arm genommen, sie zu einem Tango gebeten. Anschließend wechselte das Paar in den Dreivierteltakt und schritt in der 1200 Quadratmeter großen Fertigungshalle eng umfasst zu einem langsamen Walzer aus, alsdann legte es einen Wiener Walzer aufs blanke Linoleum. Ihr Tanzkurs in einem Freiberger Sportclub – wegen der Corona-Ansteckungsgefahr abgesagt. „Wo sonst gibt es so viel Platz zum Üben?“, fragt Markus Mezger mit trockenem Grinsen.