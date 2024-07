Hochwasserschutz in Wimsheim: Hagenbach wird innerorts sichtbarer sein

1 Beim Spielplatz in der Wimsheimer Kanalstraße sieht die Gemeinde neue Möglichkeiten zur Gestaltung. Foto: Brunhilde Arnold

Die Gemeinde setzt den Kampf gegen Hochwasser fort. Der Rotswiesenweg erhält eine neue Streckenführung.











Schon seit Jahren beschäftigt die Gemeinde das Thema Hochwasser am Hagenbach und am Grenzbach. Ist das Gewässer, das unterhalb der Autobahn A 8 auf Wimsheimer Gemarkung kommt, dann durch den Ort und als Grenzbach weiter nach Mönsheim fließt, die meiste Zeit des Jahres eher ein kleines Bächlein, so kann es bei Starkregen an verschiedenen Stellen durchaus über die Ufer treten und Schäden anrichten. Einiges ist in den letzten Jahren geschehen, um das Wasser zu bändigen, so wurden etwa an der Autobahn Regenrückhaltebecken gebaut, unterhalb davon im Außenbereich Verdolungen des Baches geöffnet oder die Zuflüsse darin verbessert. Nun will die Gemeinde die Situation in der Ortsmitte massiv verändern. Dazu werden gleich zwei Vorhaben angepackt.