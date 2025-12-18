Jahrelang galt ein umstrittenes Dammprojekt in Weissach als politisch tot, ein großes Holzgerüst war das Symbol des Protests. Doch nun kehren die Pläne zurück und werden konkret.
Ein Holzgerüst war einst Objekt des Anstoßes in Weissach – oder vielmehr das, was es symbolisieren sollte. Gut ein Jahrzehnt ist es her, dass man in der Gemeinde am Strudelbach um den richtigen Weg in Sachen Hochwasser- und Starkregenschutz gerungen hat. Einen Damm im Strudelbachtal wollte die Gemeinde damals errichten, Pläne, gegen die massiv Protest laut wurde. Die Gegner – unter ihnen übrigens auch Gemeinderatsfraktionen – sammelten Unterschriften, produzierten Alternativvorschläge, die schließlich doch als nicht ausreichend deklariert wurden.