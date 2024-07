Hochwasserschutz in Weissach: Kommt der große Damm im Strudelbachtal

1 Ein großer Damm im Strudelbachtal ist laut Bürgermeister Jens Millow elementar. Foto: Simon Granville

Die Weissacher Verwaltung informiert Bürger über die Gefahren von Starkregen. Ein großer Damm im Strudelbachtal hat Befürworter, aber auch Gegner.











Link kopiert



Dass in Weissach Hochwasservorsorge dringend nottut, darüber herrscht im Ort weitgehend Einigkeit. Allzu gut ist vielen der Starkregen in Erinnerung, der 2021 die Ortsmitte unter Wasser gesetzt hat. Die Heckengäu-Gemeinde will deshalb nicht nur eine ganze Liste kommunaler Schutzmaßnahmen vorantreiben, sondern wirbt nun auch wieder für ein altes Großprojekt des Zweckverbands Strudelbach, das schon vor zehn Jahren auf der Agenda stand: ein großer Damm zwischen Flacht und Weissach. Am Mittwochabend konnten sich in der Strudelbachhalle Bürger ein Bild vom geplanten Maßnahmenpaket machen. Doch nicht bei allen löste das Gehörte Begeisterung aus.