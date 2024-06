Hochwasserschutz in Weissach: Damm im Strudelbachtal wieder auf dem Tisch

1 Der Starkregen 2021 ließ den Strudelbach über die Ufer treten. Foto: A: Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Zum Hochwasserschutz hatte man in Weissach vor acht Jahren einen Damm geplant. Geworden ist daraus nie etwas. Jetzt will die Gemeinde es erneut angehen.











Bürgermeister Jens Millow sagte es in der jüngsten Sitzung recht deutlich: „Wenn wir eine hochwassersichere Ortsmitte wollen, dann brauchen wir dieses Becken.“ Konkret geht es um ein Hochwasserrückhaltebecken im Strudelbachtal, das künftig dafür sorgen könnte, dass die Weissacher Ortsmitte im Falle eines Extremhochwassers nicht untergeht. Entstehen könnte das, so will es zumindest eine vorläufige Idee der Gemeindeverwaltung, auf Höhe der Strudelbachhalle – das Projekt hat in Weissach allerdings eine Vorgeschichte.