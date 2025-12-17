Seit dem vergangenen Jahr ist der einst umstrittene Damm im Strudelbachtal zurück auf der Agenda. An der Höhe hat sich zu damals nicht viel verändert – wohl aber an den Gemütern.
Ein Holzgerüst war einst Objekt des Anstoßes in Weissach – oder vielmehr das, was es symbolisieren sollte. Gut ein Jahrzehnt ist es her, dass man in der Gemeinde am Strudelbach um den richtigen Weg in Sachen Hochwasser- und Starkregenschutz gerungen hat. Einen Damm im Strudelbachtal wollte die Gemeinde damals errichten, Pläne, gegen die massiv Protest laut wurde. Die Gegner – unter ihnen übrigens auch Gemeinderatsfraktionen – sammelten Unterschriften, produzierten Alternativvorschläge, die schließlich doch als nicht ausreichend deklariert wurden.