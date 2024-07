Hochwasserkatastrophe im Wieslauftal: Fluthilfe: „Mehr Geld ist nicht da“

1 Schorndorfs OB Bernd Hornikel mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Rudersbergs Rathauschef Raimon Ahrens, Rems-Murr-Landrat Richard Sigel und Regierungspräsidentin Susanne Bay Foto: Gottfried Stoppel

Beim Besuch des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gibt es einen Förderbescheid über 1,5 Millionen Euro für ein neues Feuerwehrhaus in Rudersberg. Schorndorfs Oberbürgermeister erinnert, dass in Braunsbach deutlich mehr Geld floss.











Nach vier Ministern und den zwei Vorsitzenden der Regierungsfraktionen im Stuttgarter Landtag hat sich auch der Ministerpräsident Winfried Kretschmann ein persönliches Bild von den verheerenden Überschwemmungen im Wieslauftal gemacht. Im Gepäck hatte der Grünen-Politiker bei seinem Besuch am späten Donnerstag im von der Flut besonders betroffenen Rudersberger Teilort Schlechtbach nicht nur die wegen der Umsetzung der erhofften Finanzhilfen bei den Kommunen aktuell besonders gefragte Regierungspräsidentin Susanne Bay, sondern auch einen Förderbescheid: 1,5 Millionen Euro soll es vom Land für das neue Feuerwehrhaus geben, in dem in Rudersberg künftig auch das Rote Kreuz untergebracht sein wird.