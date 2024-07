Hochwasserhilfen: Strobl: Land investiert Millionen in Wiederaufbau

Strobl: Land investiert Millionen in Wiederaufbau

1 Innenminister Thomas Strobl (CDU) machte sich im Juni ein Bild von der Lage in Ebersbach an der Fils. Foto: dpa/Lion Metzger

Gut sechs Wochen nach den verheerenden Überschwemmungen dürfte die Landesregierung kommende Woche über Förder- und Hilfsprogramme für Hochwasserschäden entscheiden. Doch erreichen die Mittel auch die richtigen?











Die ersten Bestandsaufnahmen nach den Überschwemmungen in Oberschwaben und in der Region Stuttgart sind abgeschlossen – und das Bild wird immer klarer. „Wir müssen nach aktuellem Stand davon ausgehen, dass sich die Gesamtschadenssumme auf mehr als 500 Millionen Euro belaufen wird“, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU). „Es ist noch nicht abzusehen, wie viel es am Ende tatsächlich ist und wie viel davon von Versicherungen gedeckt werden wird.“