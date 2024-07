Hochwasserhilfen: Land rechnet mit mehreren hundert Millionen Euro Schaden

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne, 2.v,r), und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU, 3.v.r.) machen sich in Meckenbeuren im Juni ein Bild von den Schäden. Foto: dpa/Felix Kästle

Nach den Überschwemmungen vor vier Wochen will die Landesregierung helfen. Doch wird das schnell und unbürokratisch laufen, wie die Kommunen fordern? Soforthilfen werden erst einmal nicht aktiviert.











Nach den starken Überschwemmungen vor vier Wochen will das Land mit bestehenden Förderprogrammen helfen. Die Zeit der Soforthilfen sei vorbei, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Stattdessen sollen Mittel aus 29 vorhandenen Förderprogrammen aktiviert werden. Dazu gehört etwa die Städtebauförderung, Mittel für den kommunalen Straßenbau, Schulbauförderung oder Programme für den Sportstättenbau. Wenn das nicht reicht, will das Land für nicht versicherte Schäden bei Kommunen Landeshilfen in Höhen von 25 Millionen Euro aktivieren.