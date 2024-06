Auch im von der Flutkatastrophe arg gebeutelten Rudersberg und im Schorndorfer Stadtteil Miedelsbach ist am Sonntag gewählt worden. Hauptgesprächsthema waren aber die Wassermassen, die zwei Todesfälle und Schäden in noch ungeahntem Ausmaß verursacht haben.

Der Weg zu den Wahllokalen am Sonntag ist in vielen Kommunen des Rems-Murr-Kreises mit Müllbergen gepflastert. Die Auswirkungen der Flut haben die Bürgerinnen und Bürger zwar nicht vom Urnengang abgehalten, aber das Hauptgesprächsthema ist nicht, wie sonst an solchen Tagen, die Politik, sondern die Wassermassen, die zwei Menschenleben in Miedelsbach gefordert und ein noch längst nicht überschaubares Ausmaß an Schäden angerichtet haben.

„Wir arbeiten gerade im Parallelbetrieb mit Krisenstab und Wahlausschuss“, sagt Achim Laidig, der Hauptamtsleiter in Rudersberg. „Aber es helfen alle zusammen und jeder beißt die Zähne zusammen.“ Das gelte auch für die rund 140 ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und -helfer, die trotz Chaos und Arbeit daheim zur Verfügung stünden.

Ein Team der Notfallseelsorge steht für Gespräche bereit

Dass es Wahlen im Ausnahmezustand sind, ist in Rudersberg nicht zu übersehen. Vor der Gemeindehalle in der Bronnwiesenstraße, einem von insgesamt 13 Wahllokalen der Gemeinde, türmen sich zwei meterhohe Berge auf: einer aus Mobiliar, der andere aus Elektrogeräten. Die Berge seien noch viel größer gewesen, vieles sei bereits abgefahren worden, erzählt Achim Laidig und blickt auf den Müllberg. Eine Waschmaschine mit Knick sieht aus, als habe ein Riese ihr mit einem Handkantenschlag auf das Gehäuse gehauen. „Wir hatten Autowracks in dreistelliger Zahl“, sagt der Hauptamtsleiter.

Der Weg zum Wahllokal führt an Müllbergen vorbei. Foto: Gottfried Stoppel

Drinnen in der Gemeindehalle wartet neben den vielen Wahlhelfern auch ein Team der Notfallseelsorge. Die Gemeindeverwaltung habe um ihre Anwesenheit gebeten, sagt Pfarrer Markus Schwab. Und es sei gut, dass sie für Gespräche und Zuspruch da seien. „Das brauchen die Menschen jetzt gerade.“ Viele zeigten akute Belastungsreaktionen, körperlich und psychisch, erzählt der Pfarrer aus Waiblingen. Und alle seien erschöpft, ergänzt seine Kollegin Helga Steible-Elsässer, Pfarrerin im Ruhestand. „Bei vielen sind auch gewisse Ur- und Existenzängste hochgekommen.“ Derzeit seien alle noch im Funktionsmodus, warnt Markus Schwab: „Aber wenn die Leute zur Ruhe kommen, kommt vieles erst richtig raus, und ich kann ihnen nur empfehlen, über Gefühle zu sprechen, auch wenn das Schwaben eigentlich nicht gern machen.“

Seit Samstag haben fast alle Haushalte wieder Strom

Auch Manuel Pfau hat im Moment nicht allzu viel Zeit nachzudenken. Wobei seine überflutete Garage noch das kleinste Problem war. Seit Dienstag ist der Elektriker täglich bis zu 16 Stunden im Einsatz, um die Rudersberger wieder ans Stromnetz zu bringen, gemeinsam mit zehn Kollegen aus einem befreundeten Betrieb. „Es gab nichts mehr zu reparieren. Alles war kaputt: Also haben wir über Nacht kleine Verteiler organisiert, damit die Leute wieder Strom haben.“ Seit Samstag hätten fast alle Haushalte wieder Strom.

Jonas Zehnder war ebenfalls im Dauereinsatz. Die Rudersberger Straßenbaufirma, in der er arbeite, habe 30 Leute und sechs Bagger für die Aufräumarbeiten abgestellt. „Anfangs war es wie ein Schock, aber die große Solidarität und der Zusammenhalt helfen. Und der Müll musste weg, sonst kommen irgendwann die Ratten.“ Dass er wählen gehe, sagt Zehnder, sei für ihn jetzt umso wichtiger, „schließlich hat es die Gemeinde gut gemacht“.

Neben dem Wahllokal werden Spenden verteilt

Wie hoch die Schäden insgesamt sind, könne noch nicht einmal annähernd beziffert werden, erklärt der Rudersberger Hauptamtsleiter. „Es war ja nicht nur die überlaufende Wieslauf, sondern auch das Starkregenereignis in der Nacht von Sonntag auf Montag, das über uns hereingebrochen ist.“ Es sei ein Wunder, dass es in Rudersberg keine Menschenleben gefordert habe, wie in Miedelsbach, so Achim Laidig.

Beim Gedanken an die Flut in Miedelsbach und ihre Folgen schießen Verena Krabbe noch immer Tränen in die Augen. Sie habe ihre Katze geschnappt und sei zu ihren Eltern geflüchtet, die im gleichen Haus einen Stock höher wohnen: „Da schlafe ich noch immer auf der Luftmatratze.“ In ihrer Wohnung im Erdgeschoss sei alles zerstört, die ganze Einrichtung und auch die Küche. „Es ist quasi ein nasser Rohbau, aber immerhin haben wir seit Donnerstag wieder Strom.“

Auch Schlechtbach wurde von den Wassermassen heftig getroffen. Dort wurde der Wahltag ganz pragmatisch dazu genutzt, um in einem Raum im Bürgerhaus, neben dem Wahllokal, die eingegangen Spenden, Milch, Babynahrung, Wasserflaschen oder Kleidung, unter die Bedürftigen zu bringen.